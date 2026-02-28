[美, 이란 공격] 네타냐후 "美·이스라엘, 이란 정권 위협 없애려 작전"

트럼프 "대규모 전투 작전 시작"... 이란, 방공시스템 가동

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 이스라엘 정부가 28일 미국과 함께 이란에 대한 군사작전에 돌입했다고 발표하고 이번 대이란 공습 작전명을 '사자의 포효(Lion's Roar)'로 명명했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 X(옛 트위터)에 공개한 대국민 연설에서 "이스라엘과 미국은 이란 테러 정권이 가하는 실존적 위협을 제거하기 위한 작전에 착수했다"고 밝혔다.

[할파 로이터=뉴스핌] 장일현 특파원=28일 미국과 이스라엘이 이란에 대한 대규모 군사작전에 돌입한 가운데 이란이 미사일로 반격에 나서자 이스라엘 북부 할파 지역의 시민들이 지하 대피소로 피신해 있다. 2026.02.28. ihjang67@newspim.com

네타냐후 총리는 "도널드 트럼프 미국 대통령의 '역사적 리더십'에 감사를 표하며, 이란의 핵무기 보유 시도가 '인류 전체를 위협하는 행위'라고 말했다.

또 이란 국민을 향해 "폭정의 굴레를 벗어 던지고 자유롭고 평화를 사랑하는 이란을 만들 때가 왔다"고도 말했다.

이란은 방공 시스템을 가동하고 대응에 나섰다.

앞서 이스라엘 국방부 장관은 28일(현지 시간) "이란에 대한 예방적 미사일 공격을 감행했다"고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대해 '대규모 전투 작전'을 시작했다고 밝혔다.

미국과 이스라엘이 이란에 대한 직접 공격에 나선 것은 지난해 6월 '12일 전쟁' 이후 약 8개월 만이다.

gdy10@newspim.com