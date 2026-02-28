전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

[美, 이란 공격] "OPEC+, 美 이란 공습 후 더 큰 폭의 증산 검토할 듯"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

중동 긴장 고조에 공급 불안 선제 대응…4월 증산 확대 여부 주목

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 산유국 협의체인 오펙플러스(OPEC+)가 이번 주말 회의에서 기존 계획보다 더 큰 폭의 원유 증산을 검토할 가능성이 제기됐다. 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동발 공급 차질 우려가 커지면서 선제 대응에 나서는 모습이다.

27일(현지시각) 로이터통신은 협상에 정통한 소식통을 인용해 OPEC+가 3월 1일 회의에서 당초 계획보다 더 큰 폭의 원유 증산 옵션을 테이블에 올릴 수 있다고 전했다. 다만 구체적인 증산 규모는 아직 논의되지 않은 초기 단계로 알려졌다.

이번 회의에는 사우디아라비아, 러시아, 아랍에미리트(UAE), 카자흐스탄, 쿠웨이트, 이라크, 알제리, 오만 등 8개 핵심 산유국이 참석할 예정이다.

앞서 대표단들은 여름철 수요 증가, 특히 미국의 드라이빙 시즌에 대비하고, 미국의 이란 공격 가능성에 대한 예상으로 유가가 상승한 점을 반영해 4월 원유 생산을 하루 13만 7,000배럴 정도 소폭 늘리는 방안에 합의할 가능성이 크다고 밝혔었다.

하지만 이날 미국이 이란 공격을 개시하면서 이보다 확대된 규모의 증산이 검토될 것으로 예상된다.

블룸버그통신 역시 앞서 한 대표단을 인용해 OPEC+가 더 큰 폭의 증산을 검토할 것이라 보도했는데, 한 소식통은 추가 증산이 결정되더라도 그 규모는 아직 논의되지 않았다고 전했다. 4월 증산이 이뤄질 경우 이는 3개월간 이어진 증산 중단 조치를 종료하는 것이 된다.

오펙(OPEC·석유수출국기구) 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "공급 차질 대비" … 중동 산유국, 이미 행동 개시

실제 주요 산유국들은 공식 결정에 앞서 이미 수출 확대에 나선 정황이 포착되고 있다.

전날 두 명의 소식통은 UAE의 아부다비 국영 석유회사가 4월 자국 대표 유종인 머르반(Murban) 원유 수출을 확대할 예정이라고 밝혔다.

또 다른 핵심 산유국인 사우디아라비아 역시 비상 대응 계획의 일환으로 생산과 수출을 확대해 온 것으로 알려졌다.

이는 미국의 대이란 군사행동 가능성이 제기되던 시점부터 이미 공급 불안에 대비한 '사전 안전판'을 구축해 왔다는 의미로 해석된다.

로이터통신에 따르면 OPEC+ 8개 회원국은 2025년 4월부터 12월까지 생산 할당량을 하루 약 290만 배럴 늘렸으며, 이는 세계 수요의 약 3%에 해당한다. 이후 계절적 수요 둔화를 이유로 2026년 1~3월에는 추가 증산을 일시 중단한 바 있다.

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동