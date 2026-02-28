전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

"5호선 김포·검단 연장 지연, 국회 차원 조사해야" 국민청원 5만명 동의

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

2월 25일 관련 국민청원 동의율 100% 달성
김포 시민들도 "희망고문 그만" 한목소리
김포시 5500억원 지원 승부수 띄워
정치권서 돌파구 찾을까

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성조사 지연과 저조한 경제성 평가로 난관에 부딪히며 지역 주민들의 원성을 사고 있다. 지지부진한 사업 진행을 두고 시민들은 정부에 다가오는 지방선거 전 명확한 착공 로드맵을 내놓을 것을 강하게 촉구하는 모습이다.

지하철 5호선 김포 연장 노선도 [자료=서울시]

28일 국회 청원 게시판에 따르면 지난 25일 마감한 '서울 지하철 5호선 연장 사업의 국회 차원 점검 및 추진 촉구에 관한 청원'이 5만2811명의 동의를 얻었다. 달성률 100%(5만명)을 넘어서면서 소관 상임위원회인 국토교통위원회에 회부될 예정이다.

청원인은 "해당 지역은 지속적인 주거 개발과 인구 유입이 이뤄지고 있음에도 이를 뒷받침할 광역철도 및 지하철 인프라 확충이 충분히 이뤄지지 않았다"며 "출퇴근 시간대 극심한 교통 혼잡과 대중교통 과밀 문제가 반복되고 있어 국회 차원에서 왜 사업이 예타 단계에서 장기간 정체되고 있는지를 점검해야 한다"고 말했다.

김포 주민들이 모인 김포원도심총연합회도 최근 입장문을 내고 비슷한 목소리를 냈다. 연합회는 "이재명 대통령이 김포시에 내건 첫 번째 공약이 교통난을 근본적으로 해결하겠다는 것이었다"며 "김포 시에게 희망고문이 아닌 희망을 주는 결과를 달라"고 촉구했다.

5호선 김포·검단 연장 사업은 지난 2021년 제4차 국가철도망 구축계획에 조건부 반영됐으나, 지자체 간 노선 및 차량기지 이전 문제로 합의가 지연됐다. 2024년 8월 신속 예타 대상으로 선정돼 KDI(한국개발여구원)가 조사를 진행 중이지만, 경제성(B/C) 부족 우려 탓에 당초 예상과 달리 결과 발표가 계속 미뤄지고 있다. KDI가 분석한 B/C값을 0.4대로, 일반적인 통과 기준인 1.0에 크게 못 미치는 수준이다.

현재 대광위 중재안을 토대로 예타가 진행되고 있으나, 추후 기본계획 수립 단계에서 세부 역사 위치를 둘러싼 인천(검단)과 김포 간의 기싸움은 여전하다. 이러한 상황 속에서 김포시는 예타의 신속한 통과를 이끌어내고자 지난 2월 초, 콤팩트시티 등 도시개발사업 수익 5500억원을 사업비로 직접 부담하는 초강수를 던졌다.

정치권의 압박 행보도 본격적으로 이어졌다. 지난 27일 김주영·박상혁 의원(더불어민주당)은 5호선 연장 추진 경과 및 예비타당성조사 대응 상황을 공유하는 간담회를 개최했다. 두 의원은 "제안한 경제성 보완책이 반영되면 긍정적인 결과로 이어질 것"이라며 "마지막까지 모든 가능성을 열어두고 정부와 협의를 지속하겠다"고 말했다. 지역 예타 통과를 향한 기대와 우려가 교차하는 지역 민심을 고려한 발언으로 해석된다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동