"5호선 김포·검단 연장 지연, 국회 차원 조사해야" 국민청원 5만명 동의

2월 25일 관련 국민청원 동의율 100% 달성

김포 시민들도 "희망고문 그만" 한목소리

김포시 5500억원 지원 승부수 띄워

정치권서 돌파구 찾을까

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성조사 지연과 저조한 경제성 평가로 난관에 부딪히며 지역 주민들의 원성을 사고 있다. 지지부진한 사업 진행을 두고 시민들은 정부에 다가오는 지방선거 전 명확한 착공 로드맵을 내놓을 것을 강하게 촉구하는 모습이다.

지하철 5호선 김포 연장 노선도 [자료=서울시]

28일 국회 청원 게시판에 따르면 지난 25일 마감한 '서울 지하철 5호선 연장 사업의 국회 차원 점검 및 추진 촉구에 관한 청원'이 5만2811명의 동의를 얻었다. 달성률 100%(5만명)을 넘어서면서 소관 상임위원회인 국토교통위원회에 회부될 예정이다.

청원인은 "해당 지역은 지속적인 주거 개발과 인구 유입이 이뤄지고 있음에도 이를 뒷받침할 광역철도 및 지하철 인프라 확충이 충분히 이뤄지지 않았다"며 "출퇴근 시간대 극심한 교통 혼잡과 대중교통 과밀 문제가 반복되고 있어 국회 차원에서 왜 사업이 예타 단계에서 장기간 정체되고 있는지를 점검해야 한다"고 말했다.

김포 주민들이 모인 김포원도심총연합회도 최근 입장문을 내고 비슷한 목소리를 냈다. 연합회는 "이재명 대통령이 김포시에 내건 첫 번째 공약이 교통난을 근본적으로 해결하겠다는 것이었다"며 "김포 시에게 희망고문이 아닌 희망을 주는 결과를 달라"고 촉구했다.

5호선 김포·검단 연장 사업은 지난 2021년 제4차 국가철도망 구축계획에 조건부 반영됐으나, 지자체 간 노선 및 차량기지 이전 문제로 합의가 지연됐다. 2024년 8월 신속 예타 대상으로 선정돼 KDI(한국개발여구원)가 조사를 진행 중이지만, 경제성(B/C) 부족 우려 탓에 당초 예상과 달리 결과 발표가 계속 미뤄지고 있다. KDI가 분석한 B/C값을 0.4대로, 일반적인 통과 기준인 1.0에 크게 못 미치는 수준이다.

현재 대광위 중재안을 토대로 예타가 진행되고 있으나, 추후 기본계획 수립 단계에서 세부 역사 위치를 둘러싼 인천(검단)과 김포 간의 기싸움은 여전하다. 이러한 상황 속에서 김포시는 예타의 신속한 통과를 이끌어내고자 지난 2월 초, 콤팩트시티 등 도시개발사업 수익 5500억원을 사업비로 직접 부담하는 초강수를 던졌다.

정치권의 압박 행보도 본격적으로 이어졌다. 지난 27일 김주영·박상혁 의원(더불어민주당)은 5호선 연장 추진 경과 및 예비타당성조사 대응 상황을 공유하는 간담회를 개최했다. 두 의원은 "제안한 경제성 보완책이 반영되면 긍정적인 결과로 이어질 것"이라며 "마지막까지 모든 가능성을 열어두고 정부와 협의를 지속하겠다"고 말했다. 지역 예타 통과를 향한 기대와 우려가 교차하는 지역 민심을 고려한 발언으로 해석된다.

chulsoofriend@newspim.com