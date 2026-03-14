이번주 국내 주요 금융일정(3.16~3.20)

3월 16일(월요일)
이억원 금융위원장, 상생보험 관련 지자체 협약식(15시)
금융위원회, 2026년 OECD 국제 금융교육 주간 행사 개최(14시)
금융위원회, 상생보험 관련 보험업권-지자체 협약식 개최(15시)
금융위원회, 자본시장특별사법경찰 집무규칙 규정변경예고안(배포시)
금융감독원, 중소금융 부문 금융감독 업무설명회 개최(14시)
3월 17일(화요일)
이억원 금융위원장, 국민성장펀드 AI 반도체 기업 간담회(15시30분)
금융위원회, 개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스 개시(10시)
금융위원회, '2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회' 개최(15시)
금융위원회, 과기정통부와 'K-엔비디아' 육성을 위해 머리 맞댄다(15시30분)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 초국가 범죄 대응을 위한 관세청·여신협회·카드사 업무협약식(15시30분)
금융감독원, 2025년 9월말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황(6시)
금융감독원, 종투사 CFO·CRO 간담회 개최(15시)
금융감독원, 초국가범죄 범죄자금 반출입·자금세탁 근절 위해 관세청·금감원·여신금융협회·9개 국내 카드사 뭉쳤다(16시)
한국은행, 2026년 2월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정/6시)
한국은행, 2026년 제4차 금통위 의사록 공개(16시)
3월 18일(수요일)
금융위원회, 가상자산시장 시세조종 혐의자 수사기관 고발조치 의결(배포시)
금융감독원, 고위험 레버리지 투자, 각별한 주의가 필요합니다(12시)
금융감독원, 2026년도 검사업무 운영계획(배포시)
한국은행, 프로젝트 한강 2단계 본격 차수(12시)
3월 19일(목요일)
금융위원회, 중동사태 관련 업권별 리스크 점검회의 개최(10시)
금융위원회, 국민참여형 국민성장펀드 운용방안 마련(12시)
금융감독원, 2025년 국내은행 영업실적(잠정/6시)
금융감독원, 2025년 여신전문금융회사 영업실적(잠정/12시)
금융감독원, 내실있는 성장을 위한 부동산신탁사 CEO 간담회 개최(15시)
한국은행, 2025년 지식서비스 무역통계(잠정/12시)
3월 20일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융감독원, 1월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정/6시)
금융감독원, 2025년 저축은행 및 상호금융조합 영업실적(잠정/6시)
한국은행, 2025년중 전자지급서비스 이용현황(12시)
peterbreak22@newspim.com