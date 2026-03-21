이번주 국내 주요 금융일정(3.23~3.27)

3월 22일 (일요일)
금융감독원, 제1차 소비자위험대응협의회 개최(12시)
금융감독원, 우리나라 스팩(SPAC) 시장 투자 백서(12시)
금융감독원, 핀플루언서 등의 불공정거래 집중 점검 및 고강도 조사 실시(12시)
3월 23일(월요일)
이억원 금융위원장, 제3차 포용적금융 대전환 회의(10시)
금융위원회, 핀플루언서 등의 불공정거래 집중 점검 및 고강도 조사 실시(6시)
금융위원회, 제3차 포용적금융 대전환 회의 개최(10시)
금융위원회, FATF 제5차 라운드 상호평가 대비 정부합동 대응단 출범회의 개최(14시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(16시)
금융감독원, 서민·취약계층의 금융애로 해소를 위해 새희망홀씨 공급 확대를 적극 지원하겠습니다.(6시)
금융감독원, 신용융자 반대매매 관련 주요 분쟁사례 및 투자자 유의사항 안내(12시)
이창용 한국은행 총재, 은행장 간담회(18시)
한국은행, 2026년 2월중 거주자외화예금 동향(12시)
3월 24일(화요일)
금융위원회, '국민참여형 국민성장펀드' 자펀드 운용사 선정기준 마련(12시)
이찬진 금융감독원장, 금융감독원-시민·소비자단체 간담회(14시10분)
금융감독원, 변액보험 판매 미스터리 쇼핑 결과 및 관련 소비자 유의사항을 안내합니다.(6시)
금융감독원, 2025년 외국은행 국내지점 영업실적(잠정)(6시)
금융감독원, 보험사기 '특별 신고·포상 기간' 확대 운영(12시)
금융감독원, 이찬진 금융감독원장, 시민·소비자단체 간담회 개최(14시)
이창용 한국은행 총재, 한은-재경부-기후부 MOU 체결식(13시50분)
한국은행, 2026년 2월 생산자물가지수(잠정)(6시)
3월 25일(수요일)
권대영 금융위원회 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, '25년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과 발표(12시)
이찬진 금융감독원장, FSS SPEAKS(09시30분)
금융감독원, '25.12월말 국내은행의 부실채권 현황(잠정)(6시)
금융감독원, 외국계 금융회사 대상 「FSS SPEAKS 2026」 개최(9시30분)
금융감독원, 2025년 자동차보험 사업실적(잠정)(12시)
금융감독원, 해외 부동산펀드 설계·제조 단계의 투자자 보호 강화를 위한 공시서식 개정(12시)
금융감독원, '25년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과 발표(12시)
금융감독원, 퇴직연금사업자 대상 준법감시 설명회 개최(14시)
금융감독원, 불건전 영업행위 근절 및 공정한 채권추심 안착을 위한 채권추심업계 대표이사 간담회 개최(14시)
이창용 한국은행 총재 차세대 외자시스템 가동식(14시)
한국은행, 2026년 3월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 한국은행, '차세대 외화자산 운용관리시스템' 가동(14시)
3월 26일(목요일)
이억원 금융위원장, 국민성장펀드-국민경제자문회의 벤처·혁신생태계 간담회(10시)
권대영 금융위 부위원장, 보이스피싱 대응 간담회(14시)
금융위원회, 국민성장펀드-국민경제자문회의 벤처·혁신생태계 간담회 개최(10시)
금융위원회, 보이스피싱 대응 간담회 개최(14시)
이찬진 금융감독원장, 출입기자단 간담회(10시)
금융감독원, 주요 민원사례로 알아보는 은행 이용시 소비자 유의사항(6시)
금융감독원, 2025년 증권·선물회사 영업실적(잠정)(6시)
금융감독원, 보이스피싱 대응 간담회 개최(14시)
이창용 한국은행 총재, 금통위 본회의(비통방)(9시)
한국은행, 금융안정 상황(2026년 3월)(11시)
한국은행, 2026년 4월 통화안정증권 발행계획(17시)
3월 27일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
이억원 금융위원장, 금융위–중기부 복합지원 협약식(15시)
금융위원회, 금융위-중기부-유관기관-민간은행 복합지원 MOU 체결(15시)
금융감독원, '25.12월말 보험회사 대출채권 현황(6시)
금융감독원, 2026년 2월 외국인 증권투자 동향(6시)
한국은행, 2026년 3월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(6시)
한국은행, 2026년 2월 금융기관 가중평균금리(12시)
한국은행, 2025년도 연차보고서 정부 제출 및 공표(12시)
3월 29일(일요일)
한국은행, 한은금융망 운영시간 연장 가동(12시)
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