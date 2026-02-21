전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.22 (일)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

이번주 국내 주요 금융일정(2.23~2.27)

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

금융위원회·금융감독원·한국은행
왼쪽부터 이찬진 금융감독원장, 이창용 한국은행 총재, 구윤철 부총리, 이억원 금융위원장. [사진=뉴스핌DB]

2월 23일(월요일)
이억원 금융위원장, 저축은행 CEO 간담회(14시)
금융위원회, '저축은행 건전 발전방안' 발표 – 저축은행 CE0·유관기관 간담회 개최(14시)
금융감독원, 대부업권의 군장병 대출 실태조사 결과 및 유의사항 안내(6시)
이창용 한국은행 총재, 국회 업무보고(10시)

2월 24일(화요일)
금융위원회, '26년도 자금세탁방지/테러자금조달금지 교육운영방향 발표(6시)
금융위원회, 배당소득 분리과세 대상기업의 기업가치 제고계획 공시방법 및 지원방안 안내(배포시)
금융위원회, 2025년 4분기 공적자금 운용현황(12시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(10시)
금융감독원, 25.12월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)(6시)
금융감독원, '2026년 부문별 금융감독 업무설명회' 개최(12시)
금융감독원, 취약계층 신용공급 활성화 및 대부이용자 보호를 위한 대부업·대부중개업자 CEO 간담회 개최(14시)
금융감독원, 금융감독원, 의결권 행사 충실화를 위한 자산운용사 CEO 간담회 개최(15시)
한국은행, 2026년 1월 생산자물가지수(잠정)(6시)
한국은행, 2026년 2월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2025년 4/4분기 차주별 가계부채 통계(잠정)(12시)

2월 25일(수요일)
이억원 금융위원장, 제4차 생산적금융 대전환 회의(9시30분)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, 2025년 4분기 공적자금 운용현황(6시)
금융위원회, 녹색전환(GX) 지원을 위한 4차 생산적금융 대전환 회의 개최(9시30분)
금융위원회, 마이데이터 기반 금리인하요구 대행 서비스 시행(12시)
금융위원회, 포상금 관련 '자본시장법' 및 '외부감사법' 시행령 개정안 입법예고(배포시)
이찬진 금융감독원장, 외국계 금융회사 CEO 간담회(10시)
이찬진 금융감독원장, 2025년 1사 1교 금융교육 우수사례 시상식(15시)
금융감독원, 마이데이터 기반 금리인하요구 대행 서비스 시행(12시)
금융감독원, 찾아가는 금융업권별 릴레이 '자금세탁방지 워크숍' 개최(15시)
금융감독원, 2025년도 '1사 1교 금융교육' 우수사례 시상식 개최(15시)
금융감독원, 포상금 관련 '자본시장법' 및 '외부감사법' 시행령 개정안 입법예고(배포시)
한국은행, 2026년 2월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(6시)
한국은행, 2025년 국제투자대조표(잠정)(12시)
한국은행, 2025년중 거주자의 카드 해외 사용실적(12시)

2월 26일(목요일)
이억원 금융위원장, 제2차 포용적금융 대전환 회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 국민성장펀드·지방우대금융 지역간담회
금융위원회, 마이데이터 기반 금리인하요구 대행 서비스 시행(6시)
금융위원회, 제2차 포용적금융 대전환 회의 개최(10시)
금융위원회, 금융위 부위원장이 1박2일 간 지역에 직접 찾아가서 국민성장펀드·지방우대금융을 안내합니다.(14시)
이찬진 금융감독원장, 보험회사 CEO 간담회(15시)
금융감독원, '25년 외부감사대상 회사 및 감사인 지정 현황(6시)
금융감독원, ELS 관련 금융투자상품 판매관행 개선을 위한 '금융소비자보호 세미나' 개최(10시)
금융감독원, 제2차 포용적금융 대전환 회의 개최(10시)
금융감독원, 이찬진 금융감독원장, 보험회사 CEO 간담회 개최(15시)
이창용 한국은행 총재, 금통위 본회의(9시)
이창용 한국은행 총재, 통화정책방향 기자 간담회(11시10분)
한국은행, 통화정책방향(배포시)
한국은행, 경제전망(2026.2월)(12시)
한국은행, [보도참고) 2026년 3월 통화안정증권 발행계획(17시)

2월 27일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 국민성장펀드·지방우대금융 지역간담회
금융위원회, 소상공인‧자영업자의 채무상환부터 재기까지 새출발기금이 함께합니다(6시)
금융위원회, 울산·경남에 국민성장펀드·지방우대금융을 안내하고 지역 벤처기업·이차전지 등 지역 첨단산업기업과 소통하였습니다.(10시)
금융감독원, 상장회사 결산시즌에 발생하는 불공정거래행위에 유의하세요!(6시)
금융감독원, 금융소비자의 안전한 디지털금융 거래를 위해 금융보안 통합관제시스템이 본격 가동됩니다.(10시)
한국은행, 경제전망(2026.2월) BOX: 과거 회복기와의 비교를 통한 현재 민간소비 국면 진단 및 향후 전망(6시)
한국은행, 경제전망(2026.2월) BOX:부문별 성장차별화가 물가에 미치는 영향(12시)
한국은행, 2026년 1월 금융기관 가중평균금리(12시)
한국은행, 2026년 1월중 거주자외화예금 동향(12시)

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동