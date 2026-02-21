이번주 국내 주요 금융일정(2.23~2.27)

2월 23일(월요일)
이억원 금융위원장, 저축은행 CEO 간담회(14시)
금융위원회, '저축은행 건전 발전방안' 발표 – 저축은행 CE0·유관기관 간담회 개최(14시)
금융감독원, 대부업권의 군장병 대출 실태조사 결과 및 유의사항 안내(6시)
이창용 한국은행 총재, 국회 업무보고(10시)
2월 24일(화요일)
금융위원회, '26년도 자금세탁방지/테러자금조달금지 교육운영방향 발표(6시)
금융위원회, 배당소득 분리과세 대상기업의 기업가치 제고계획 공시방법 및 지원방안 안내(배포시)
금융위원회, 2025년 4분기 공적자금 운용현황(12시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(10시)
금융감독원, 25.12월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)(6시)
금융감독원, '2026년 부문별 금융감독 업무설명회' 개최(12시)
금융감독원, 취약계층 신용공급 활성화 및 대부이용자 보호를 위한 대부업·대부중개업자 CEO 간담회 개최(14시)
금융감독원, 금융감독원, 의결권 행사 충실화를 위한 자산운용사 CEO 간담회 개최(15시)
한국은행, 2026년 1월 생산자물가지수(잠정)(6시)
한국은행, 2026년 2월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2025년 4/4분기 차주별 가계부채 통계(잠정)(12시)
2월 25일(수요일)
이억원 금융위원장, 제4차 생산적금융 대전환 회의(9시30분)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, 2025년 4분기 공적자금 운용현황(6시)
금융위원회, 녹색전환(GX) 지원을 위한 4차 생산적금융 대전환 회의 개최(9시30분)
금융위원회, 마이데이터 기반 금리인하요구 대행 서비스 시행(12시)
금융위원회, 포상금 관련 '자본시장법' 및 '외부감사법' 시행령 개정안 입법예고(배포시)
이찬진 금융감독원장, 외국계 금융회사 CEO 간담회(10시)
이찬진 금융감독원장, 2025년 1사 1교 금융교육 우수사례 시상식(15시)
금융감독원, 마이데이터 기반 금리인하요구 대행 서비스 시행(12시)
금융감독원, 찾아가는 금융업권별 릴레이 '자금세탁방지 워크숍' 개최(15시)
금융감독원, 2025년도 '1사 1교 금융교육' 우수사례 시상식 개최(15시)
금융감독원, 포상금 관련 '자본시장법' 및 '외부감사법' 시행령 개정안 입법예고(배포시)
한국은행, 2026년 2월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(6시)
한국은행, 2025년 국제투자대조표(잠정)(12시)
한국은행, 2025년중 거주자의 카드 해외 사용실적(12시)
2월 26일(목요일)
이억원 금융위원장, 제2차 포용적금융 대전환 회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 국민성장펀드·지방우대금융 지역간담회
금융위원회, 마이데이터 기반 금리인하요구 대행 서비스 시행(6시)
금융위원회, 제2차 포용적금융 대전환 회의 개최(10시)
금융위원회, 금융위 부위원장이 1박2일 간 지역에 직접 찾아가서 국민성장펀드·지방우대금융을 안내합니다.(14시)
이찬진 금융감독원장, 보험회사 CEO 간담회(15시)
금융감독원, '25년 외부감사대상 회사 및 감사인 지정 현황(6시)
금융감독원, ELS 관련 금융투자상품 판매관행 개선을 위한 '금융소비자보호 세미나' 개최(10시)
금융감독원, 제2차 포용적금융 대전환 회의 개최(10시)
금융감독원, 이찬진 금융감독원장, 보험회사 CEO 간담회 개최(15시)
이창용 한국은행 총재, 금통위 본회의(9시)
이창용 한국은행 총재, 통화정책방향 기자 간담회(11시10분)
한국은행, 통화정책방향(배포시)
한국은행, 경제전망(2026.2월)(12시)
한국은행, [보도참고) 2026년 3월 통화안정증권 발행계획(17시)
2월 27일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 국민성장펀드·지방우대금융 지역간담회
금융위원회, 소상공인‧자영업자의 채무상환부터 재기까지 새출발기금이 함께합니다(6시)
금융위원회, 울산·경남에 국민성장펀드·지방우대금융을 안내하고 지역 벤처기업·이차전지 등 지역 첨단산업기업과 소통하였습니다.(10시)
금융감독원, 상장회사 결산시즌에 발생하는 불공정거래행위에 유의하세요!(6시)
금융감독원, 금융소비자의 안전한 디지털금융 거래를 위해 금융보안 통합관제시스템이 본격 가동됩니다.(10시)
한국은행, 경제전망(2026.2월) BOX: 과거 회복기와의 비교를 통한 현재 민간소비 국면 진단 및 향후 전망(6시)
한국은행, 경제전망(2026.2월) BOX:부문별 성장차별화가 물가에 미치는 영향(12시)
한국은행, 2026년 1월 금융기관 가중평균금리(12시)
한국은행, 2026년 1월중 거주자외화예금 동향(12시)
