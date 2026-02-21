李대통령 "쇼트트랙 메달 축하…역량 펼칠 수 있게 적극 뒷받침할 것"

김길리 금·최민정 은, 남자 계주 은메달 쾌거

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 21일 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 쇼트트랙 남자 5000m 계주 은메달과 여자 1500m 김길리 선수의 금메달, 최민정 선수의 은메달 획득을 축하하며 정부 차원의 지원을 약속했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 "주말의 시작과 함께 기쁜 소식이 전해졌다"며 "쇼트트랙 남자 5000m 계주 은메달, 여자 1500m 김길리 선수의 금메달과 최민정 선수의 은메달 획득을 진심으로 축하드린다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "쇼트트랙 남자 5000m 계주 은메달을 거머쥔 황대헌, 이정민, 이준서, 임종언, 신동민 선수에게 뜨거운 박수를 보낸다"며 "여자 계주 메달에 이어 남자 계주도 메달을 추가하며 대한민국이 세계 최강임을 다시 한번 입증했다"고 치하했다.

이어 "김길리 선수는 이번 올림픽에서 세 개의 메달을 기록하며 또다시 시상대 가장 높은 자리에 섰다"며 "올림픽 첫 출전에서 이뤄낸 놀라운 성취로 김길리 선수의 앞날을 더욱 기대하게 한다"고 말했다.

이 대통령은 최민정 선수에게도 "이번 은메달로 개인 통산 7번째 올림픽 메달을 달성해 우리나라 선수 가운데 올림픽 최다 메달리스트라는 새로운 기록을 세웠다"며 "매 대회마다 흔들림 없는 기량과 불굴의 투지로 대표팀의 중심을 굳건히 지켜온 그의 여정은 그 자체로 대한민국 스포츠의 자랑스러운 역사"라고 축하했다.

이 대통령은 "정부는 우리 선수들이 안정적이고 체계적인 환경에서 훈련하며 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 뒷받침할 것"이라며 "국제 무대에서 자신 있게 경쟁할 수 있는 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 공언했다.

[밀라노=로이터뉴스핌] 밀라노 코르티나 2026 올림픽에 출전한 쇼트트랙 대한민국 김길리 선수가 지난 20일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 여자 1500m 시상식에서 기뻐하고 있다. 2026.02.21 photo@newspim.com

그러면서 "다시 한번 쇼트트랙 남자 5000m 계주 은메달과 김길리 선수의 금메달, 최민정 선수의 은메달 획득을 진심으로 축하한다"며 "앞으로도 부상 없이 건강한 모습으로 대한민국 스포츠의 위상을 더욱 높여주길 기대한다"고 했다.

