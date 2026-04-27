[오늘날씨] 전국 맑다가 밤부터 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 27일 전국 맑다가 밤부터 비를 예보했다.
- 수도권·강원내륙·산지·충청권 밤 강수량 5~20mm이다.
- 최저 6~14도 최고 14~27도 미세먼지 보통 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 27일은 전국이 맑다가 밤부터 곳곳에서 비가 내릴 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지고 수도권, 강원내륙·산지, 충청권은 밤부터 비가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권 5~10mm, 강원내륙·산지 5~20mm, 충청권 5mm미만이다.
아침 최저기온은 6~14도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 10도 ▲수원 9도 ▲춘천 8도 ▲강릉 12도 ▲청주 9도 ▲대전 9도 ▲전주 9도 ▲광주 9도 ▲대구 12도 ▲부산 14도 ▲울산 13도 ▲제주 12도다.
낮 최고기온은 14~27도로 예상된다. ▲서울 22도 ▲인천 19도 ▲수원 21도 ▲춘천 22도 ▲강릉 16도 ▲청주 23도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 24도 ▲대구 27도 ▲부산 23도 ▲울산 24도 ▲제주 20도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 수도권·충청권·전북에서 '보통', 그 밖 지역은 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com