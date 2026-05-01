李대통령 "친노동=반기업 낡은 이분법 깨야… '노동 있는 성장' 진짜 성장"

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63년만 '노동절' 명칭 변경…청와대서 첫 기념식 개최

"소년공 출신 대통령, 노동 기본권 사각지대 해소 최선"

AI·기후위기 대전환기, '사람 중심' 공정한 대전환 강조

"일터 안전·노동 기본권·노동 기업 함께 가는 상생" 역설

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 1일 노동절을 맞아 "국민 대다수인 노동자의 미래가 없는 성장은 진짜 성장이라고 할 수 없다"며 "노동과 기업, 공정과 혁신, 성장과 분배가 선순환하는 '진짜 성장'을 반드시 실현하겠다"고 선언했다.

이를 위해 이 대통령은 "일터의 안전만큼은 결코 타협하지 않겠다"며 "모든 노동자가 노동 기본권을 누릴 수 있도록 하고 노동과 기업이 함께 가는 상생의 길을 열겠다"고 강조했다.

과거 성장을 목표로 노동의 희생을 당연시했던 개발시대 패러다임을 종식하고 노동의 가치를 경제 성장의 핵심 동력으로 재정의하겠다는 강한 의지를 내비쳤다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 2026 노동절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 노동절 기념식이 청와대에서 열린 것은 처음이다. 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장, 손경식 한국경영자총협회장, 송치영 소상공인연합회장이 참석했다. [사진=청와대]

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에 참석해 "63년 만에 제 이름을 다시 찾은 노동절을 맞아 노동자들의 땀과 헌신, 노동의 가치를 기리기 위해 이 자리에 모였다"고 말했다.

기념식에는 노동계 원로와 한국노총·민주노총 양대 노총 주요 인사, 공무원·교원을 비롯해 다양한 직군의 노동자뿐 아니라 경영계와 시민사회 주요 인사 120여 명이 참석했다. 다시 되찾은 노동절을 축하하고 노동의 가치를 함께 기렸다.

이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 2026 노동절 기념식에서 국민의례를 하고 있다. 노동절 기념식이 청와대에서 열린 것은 처음이다. 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장, 손경식 한국경영자총협회장, 송치영 소상공인연합회장이 참석했다. [사진=청와대]

◆ 노동 존중·경제 성장이 선순환하는 '진짜 성장' 강조

이 대통령은 이날 기념사에서 우리 사회에 뿌리 깊은 이념적 대립 구도를 정면으로 비판하며 실용주의적 상생 모델을 제안했다.

이 대통령은 "각자의 자리에서 묵묵히 책임을 다하며 일터를 지키고 계신 노동자가 계셨기에 오늘날의 대한민국을 만들 수 있었다"면서 "노동자는 일터에서 생산으로 우리 경제를 지탱하고 일터 밖에서 소비자로서 경제발전을 이끄는 가장 중요한 주체"라고 강조했다.

무엇보다 이 대통령은 "노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 충분히 양립할 수 없는 것이 아니다. 기업 없는 노동자도 없고, 노동자 없는 기업도 없다"며 "'친노동은 반기업', '친기업은 반노동'이라는 낡은 이분법을 깰 때 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있다"고 힘줘 말했다.

이 대통령은 "노동 존중은 단지 배려나 시혜의 문제가 아니다"라며 "노동이 빠진 성장은 반쪽에 불과하고 결코 지속 가능하지 않다"고 지적했다.

이 대통령은 "노동이 있는 성장이야말로 곧 미래가 있는 성장"이라며 "노사가 서로 존중하며 대화할 수 있는 상생의 생태계를 조성하겠다"고 강조했다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 2026 노동절 기념식에서 참석자들과 악수 인사를 하고 있다. 노동절 기념식이 청와대에서 열린 것은 처음이다. 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장, 손경식 한국경영자총협회장, 송치영 소상공인연합회장이 참석했다. [사진=청와대]

◆ "소년공 출신 대통령, '노동절' 제 이름 찾은 오늘, 각별하고 자랑스러워"

이 대통령은 63년 만에 '근로자의 날' 명칭을 '노동절'로 복원한 첫 행사에 대한 개인적 소회도 밝혔다.

이 대통령은 "저 역시 어린 시절 공장에서 소년공으로 일했다"며 "노동하며 흘린 땀방울로 가족을 지킬 수 있었던 것은 제게 큰 위로이자, 지금의 저를 있게 한 힘이었다"고 기억했다.

이 대통령은 "저는 소년 '노동자'였고 지금도 그 이름이 자랑스럽다"며 "그래서 '근로자의 날'이 아니라 '노동절'이라는 제 이름을 찾은 오늘이 더욱 각별하게 다가온다"고 말해 참석자들의 호응을 받았다.

이 대통령은 "조금 전 우리는 다양한 노동자들의 목소리를 들었다. 직종과 세대, 성별은 달라도 각자의 목소리에는 같은 꿈이 담겨 있었다"며 "그 꿈은 소년공 이재명이 느꼈던 것과 다르지 않았다"고 강조했다.

이 대통령은 "누구나 안전하게 일하며 나의 노동이 존중받기를 바라는 마음은 시대가 달라져도 상황이 바뀌어도 결코 변하지 않을 것"이라며 "소년공 출신 대한민국 대통령으로서 막중한 사명감으로 노동자의 목소리에 화답하겠다"고 진심을 전했다.

이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 2026 노동절 기념식에서 이유범 지승ENG 품질관리부장에게 유공자 포상을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "안전은 국가의 책무... 플랫폼·비정규직 노동권 사각지대 없앨 것"

구체적인 정책 방향으로는 '안전'과 '보편적 노동권'을 꼽았다.

이 대통령은 "일터의 안전만큼은 결코 양보하거나 타협하지 않겠다"며 "대한민국의 그 어떤 현장에서도 생명과 안전보다 이윤과 성과를 앞세우는 일은 결코 있을 수 없다"고 지적했다.

산업 구조 변화에 따라 소외되는 노동자가 없도록 하겠다는 의지도 분명히 했다.

이 대통령은 "정규직과 비정규직, 원청과 하청, 플랫폼 노동자와 프리랜서까지, 일하는 사람이라면 누구나 공정한 대우를 받고 보호의 사각지대가 생기지 않도록 각별히 살피겠다"고 거듭 약속했다.

이 대통령은 특히 인공지능(AI)과 기후 위기로 인한 거대한 변화의 물결을 짚으며 "생산성 향상만을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해서는 안 된다"고 강조했다.

이 대통령은 "정부는 대전환의 과정에서 일하는 국민 한 분 한 분이 더 안전하고, 더 공정하며, 더 당당하게 자신의 삶을 꾸려 나갈 수 있도록 각별히 보살피겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "오늘의 대화는 앞으로도 계속 돼야 한다"며 "이 자리에서 나눈 이야기를 일터의 변화로, 국민의 삶을 바꾸는 정책으로 이어가겠다"고 대화의 중요성을 재차 역설했다.

이 대통령은 "하루 일과가 끝나면 안전하게 가족의 품으로 돌아올 수 있는 정상적인 나라, 노동이 존중받고, 노동자가 대접받으며 땀 흘려 일하는 모든 사람이 빛나는 대한민국을 우리 국민과 함께, 노동자와 함께 반드시 만들겠다"고 다짐했다.

1일 오전 청와대 영빈관에서 열린 '2026 노동절 기념식'에서 종합예술단 봄날이 '다시 피어나는 노동의 봄'을 주제로 축하공연을 하고 있다. [사진=KTV]

the13ook@newspim.com