청와대서 노동절 기념식…양대노총·특고 등 참여

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 1일 청와대 영빈관에서 노동절 기념식을 열었다.
- 양대노총·시민사회·경영계·다양한 노동자들이 참여했다.
- 거리축제와 훈장 수여·공연으로 행사를 마무리했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에 양대노총과 시민사회, 경영계, 청년·여성·중장년·장애인·이주배경 노동자, 특수형태근로종사자·프리랜서 등 다양한 참석자가 참여했다. 정부는 올해 노동절이 63년 만에 이름을 되찾았다고 강조했다.
고용노동부는 1일 오전 9시 30분 청와대 영빈관에서 '2026 다시 함께하는 노동절 기념식'을 열었다고 밝혔다. 행사는 노동부가 노·사 단체 및 시민사회와 공동준비위원회를 꾸려 준비했다. 기념식 이후 청계광장 일대에서 5.1㎞ 걷기 행사와 전시·체험 부스 등 거리축제도 운영한다.
현장에는 노동계 원로와 한국노총·민주노총 위원장, 시민사회·경영계 대표 등이 모였다. 청년·여성·중장년·장애인·이주배경 노동자, 특고·프리랜서 등도 참석했다. 노동감독관과 소방관, 경찰관, 집배원, 교사 등 기존 근로자의 날에는 쉬지 못했던 공무원과 교원도 자리했다.
주제영상과 양대노총 위원장·경총 회장 축사 이후에는 '노동의 목소리' 낭독이 이어졌다. 낭독을 통해 청년·여성·장애인·이주배경 노동자와 플랫폼·프리랜서 등 다양한 노동 주체는 대통령과 함께 무대에 올라 미래 노동시장에 대한 희망과 다짐을 밝혔다.
이재명 대통령은 노동절 유공자 훈장도 수여했다. 이유범 지승ENG 품질관리 부장(금탑), 강석윤 한국노총 상임부위원장(은탑), 염정열 전국언론노조 방송작가지부 지부장(철탑) 3인이 유공자 대표로 훈장을 수여받았다. 정부는 다른 유공자에 대해서는 오는 6일 별도 포상 전수식을 열 예정이다. 노동의 역사, 안전, 연대·희망을 주제로 한 노동자 합창단 축하공연 등도 이어졌다.
이날 오전 11시 30분 청계광장 일대에서는 모두의 노동절 거리축제도 열린다. 청계광장에서 출발해 전태일 기념관과 평화시장을 거쳐 다시 전태일 기념관으로 돌아오는 코스다. 행사는 이날 오후 5시까지 진행되고, 시민 누구나 참여할 수 있다. 노동부는 코스 곳곳에 걸쳐 다양한 부스와 전시, 스탬프 투어 등을 마련해 코스 완주 참여자에게 경품을 제공한다고 밝혔다.
김영훈 노동부 장관은 거리축제 개회사를 통해 "오늘 모두의 노동절 거리축제에는 정규직도, 비정규직도, 프리랜서도 함께한다. 일하는 모습은 달라도, 그들의 존엄과 가치는 다르지 않다"며 "나라가 모든 일하는 사람들의 친구이자 든든한 울타리가 될 수 있도록 노사와 함께 대화하고 협력해 나가겠다"고 강조했다.
sheep@newspim.com