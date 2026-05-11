李대통령 "선호투표제, 결선투표 비용과 시간 아끼기 위한 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여당 국회의장 경선 투표 인증 게시글 공유

'선호투표제' 도입 배경 설명

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 11일 "선호투표제는 결선투표의 비용과 시간을 아끼기 위한 것"이라며 "우리나라도 대선 등의 선거에서 결선투표제를 도입할 경우 선호투표제 동시 도입을 논의하게 될 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 국회의장 후보 선출을 위한 더불어민주당 권리당원 투표 인증 글을 올린 당원의 게시글을 공유하며 이같이 썼다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 열린 20회 국무회의 겸 7차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

해당 게시글 작성자는 "국회의장 투표 완료. 순위는 왜 매기는지 이해할 수 없다"며 "뽑을 사람은 단 한 명뿐인데 뭐 하러 순위를 매기느냐"고 썼다.

이 대통령은 이에 "선호투표제는 제가 민주당 대표일 때 결선투표제와 함께 도입했다"며 "1차 투표에서 1등이 과반에 미달일 때 결선투표를 한 번 더 할 필요 없이 1차 투표에서 예비적으로 결선투표를 미리 해 두는 방안"이라고 설명했다.

'선호투표제'는 유권자가 후보자 전원을 대상으로 선호 순위를 쓰고, 그에 따라 당선자를 결정하는 방식이다.

이 대통령은 "3인 경선에서 1등, 2등 선호를 미리 투표하게 하면, 과반 미달로 결선투표를 할 경우 1차 투표에서 3등에게 투표한 선거권자가 두 번째로 선택한 표를 1, 2등에게 더하면 결선투표한 것과 동일한 효과가 있다"고 보충했다.

그러면서 이 대통령은 "선호투표제는 결선투표 비용과 시간을 아끼기 위한 것인데 1차 투표에서 1, 2위를 선택한 선거권자는 결선투표에서도 동일한 선택을 하는 것으로 간주하는 한계는 있다"며 "2등을 선택해 두지 않으면 본인이 1등으로 선택한 후보가 탈락한 결선투표에는 기권하는 결과가 되는 점을 숙지하라"고 강조했다.

민주당은 이날 차기 국회의장 후보자 선출을 위한 경선을 진행했다. 12일까지 진행되는 권리당원 온라인 투표(반영 20%)와 13일 진행되는 의원 현장 투표(80%)를 합산해 국회의장 후보를 선출한다.

국회의장은 그간 원내 제1당이 맡는 관례가 이어져 왔다. 또 민주당이 과반인 국회 의석 구조상 민주당 경선 승자가 사실상 차기 국회의장으로 확정된다. 의장 선거 출마자는 김태년·조정식·박지원(출마 선언 순) 의원이다.

[사진=이재명 대통령 X]

pcjay@newspim.com