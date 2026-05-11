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2026.05.11 (월)
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[정책의속살] 고양이에게 생선을...주유소 폭리 자초한 '최고가격제'

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 11일 석유 도매가격 7주 동결에도 소비자가격 상승 지속했다.
  • 3월 최고가격제 시행으로 주유소 휘발유·경유 판매마진 100원대 폭등했다.
  • 냉탕온탕 정책이 시장 교란과 주유소 폭리 빌미 제공했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동전쟁 이전 주유소 판매마진 60~70원대
석유 최고가격 도입 이후 80~130원대 급등
도매가격 동결 이후에도 7주째 오름세 지속
냉탕·온탕식 가격정책이 석유업계 폭리 불러

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 석유 도매가격을 7주째 동결하고 있지만 소비자가격은 고공행진을 지속하고 있다.

정부가 매점매석이나 폭리를 엄단하겠다면서 '엄포'를 놓고 있지만, 주유소들이 이를 비웃듯 '폭리'를 취하고 있기 때문이다.

빌미는 정부가 먼저 제공했다. 지난 3월 '석유 최고가격제'을 시행하면서 무리하게 큰 폭으로 급등락을 반복하면서 시장가격을 교란시켰다는 지적이 나온다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.05.11 dream@newspim.com

◆ 최고가격 도입한 3월 주유소 폭리…고양이에게 생선 맡겨

11일 한국석유공사 유가정보시스템 '오피넷'에 따르면, 전국 주유소 평균 휘발유 가격(오후 3시 기준)은 2011.95원으로 집계됐다. 서울의 평균가격은 무려 2052원까지 치솟았다.

같은 시기 경유 평균가격은 2006.45원을 기록했고, 서울은 2040원을 기록하고 있다(그래프 참고).

정부가 석유 최고가격(도매가격)을 6주 연속 동결했지만, 소비자 가격은 오름세를 지속하고 있다. 도매와 소매 가격의 격차가 커지면서 그만큼 주유소가 폭리를 취하는 것 아니냐는 지적이 나온다.

실제로 <뉴스핌>이 중동전쟁 전후의 주유소 판매마진을 분석한 결과, 도매가격이 급등락하면서 주유소의 판매마진이 커진 것으로 분석됐다.

전쟁 이전인 지난 2월 주유소의 휘발유 평균가격은 1688원~1691원 수준이었다. 같은 시기 정유사 평균 공급가격(도매가격)은 1609원~1628원이었다. 주유소 판매마진은 61~79원 규모였다.

하지만 정부가 최고가격을 시행한 3월 13일 이후 주유소 마진은 132원 수준으로 급등했다. 정유사 도매가격을 휘발유 1724원, 경유 1713원으로 강제로 낮췄기 때문이다. 이는 당시 소비자가격(휘발유 1902원, 경유 1924원)보다 200원 정도 낮은 가격이다(그래프 참고).

주유소들이 2주 내외의 재고를 보유하고 있는 상황을 감안하지 않고 큰 폭으로 도매가격을 낮춘 게 시장가격을 오히려 교란했다는 지적이다. 고양이에게 생선을 맡긴 셈이다.

석유업계 관계자는 "공급가격이 단기적으로 급등락할 경우 판매사들은 재고 여유분을 활용해 '시간차 폭리'를 취할 수 있다"면서 "그런 점까지 세심하게 감안해서 가격정책을 써야 한다"고 지적했다.

◆ 경유 판매마진도 100원 이상 폭리…5월에도 상승세 '속수무책'

정부의 이 같은 탁상행정은 경유 가격에서도 동일하게 나타났다.

전쟁 이전인 2월에 주유소의 경유 평균 판매가격은 1582원에서 1594원이었다. 같은 시기 정유사 공급가격은 1523원에서 1561원 수준에 그쳤다. 주유소 판매마진은 27원에서 59원 수준이었다.

그런데 전쟁 이후 3월 첫주에 정유사 공급가격이 1800원대로 치솟았고, 정유사 '폭리' 논란이 일었다. 이후 3월 2주차에 소비자가격도 1924원까지 치솟았다.

정부가 부랴부랴 최고가격을 시행하면서 1713원으로 공급가격을 억눌렀지만, 주유소들은 105원에서 118원까지 판매마진을 늘리면서 폭리를 취한 것으로 드러났다(그래프 참고).

2주 뒤인 3월 27일 정부가 2차 고시를 통해 최고가격을 210원이나 인상한 것은 두 번째 '자충수'였다. 공급가격이 수직상승하면서 소비자가격을 가파르게 끌어올리고 있다. 최근 7주째 상승세를 보이고 있다.

정부의 냉탕·온탕식 가격정책이 정유사와 주유소의 폭리를 자초하는 빌미를 제공했다는 지적이 나온다.

상황이 이런 데도 정부는 석유 최고가격이 물가상승을 억제하는 효과를 거뒀다면서 자화자찬하고 있다.

문신학 산업부 차관은 지난 7일 최고가격제 관련 브리핑에서 "전쟁 발발 이후 3월 소비자물가가 전년 대비 2.2%, 4월에는 2.6%로 상승폭을 키웠다"면서도 "석유 최고가격제로 인해 1.2%p 하락 효과가 있었다"고 설명했다.

더욱 큰 문제는 정부가 최고가격을 7주째 동결하고 있지만 소비자가격이 계속 오르고 있다는 점이다. 정부의 엄포나 단속에도 더 이상 '약발'이 듣지 않는 모습이다.

실제로 5월 들어 첫주의 주유소의 휘발유 평균 판매마진은 81원까지 커졌고, 경유는 85원까지 확대된 모습이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 이스라엘이 이란 최대 가스전을 폭격하고 이란이 주변국 에너지 시설에 반격하면서 국제유가가 다시 급등한 19일 오후 서울 시내의 한 주유소에 유가정보가 표시되어 있다. 2026.03.19 ryuchan0925@newspim.com

정부가 당초 국제제품가격의 변동률을 원가에 반영하겠다고 밝혔지만, 지방선거를 앞두고 정치권의 '눈치'를 볼 수밖에 없는 상황이다.

이로 인한 정부의 재정부담도 눈덩이처럼 늘고 있다. 업계에서는 정산 규모가 현재까지 최소한 4~5조원 규모가 누적됐을 것으로 보고 있다.

석유업계 관계자는 "지방선거 전까지는 최고가격을 더 높이기는 어려울 것"이라면서 "국제유가 상승으로 정유사의 손실 부담이 커지고 있고, 그만큼 정산 규모도 커질 수밖에 없는 상황"이라고 전했다.

dream@newspim.com

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대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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