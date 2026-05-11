신한은행, 가종 러닝 행사 '서울 유아차 레이스 with 신한 20+ 뛰어요' 진행

자녀 동반 가족 위한 5km 레이스, 기록 경쟁보다 건강한 추억 중점

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난 10일 서울어린이대공원 일대에서 가정의 달을 맞아 가족 러닝 행사 '2026 서울 유아차 레이스 with 신한 20+ 뛰어요'를 진행했다고 11일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난 10일 서울어린이대공원 일대에서 가정의 달을 맞아 가족 러닝 행사 '2026 서울 유아차 레이스 with 신한 20+ 뛰어요'를 진행했다고 11일 밝혔다. [사진=신한은행]2026.05.11 dedanhi@newspim.com

이번 행사는 영유아와 초등학생 이하 자녀를 동반한 가족을 위한 5km 레이스로 기획됐다. 기록 경쟁보다는 부모와 아이가 함께 달리며 건강한 추억을 만드는 데 중점을 뒀으며, 러닝 플랫폼 러너블이 주관하고 신한은행의 러닝 특화 서비스 '신한 20+ 뛰어요'와 연계해 진행됐다.

'신한 20+ 뛰어요'는 만 18세 이상 고객이 신한 SOL뱅크에서 참여할 수 있는 러닝 챌린지 서비스이다. 고객은 러닝 앱과의 연동을 통해 운동 기록을 관리하고, 러닝 캐시와 미션, 전용 적금 우대 혜택 등의 서비스를 받을 수 있다. 최근에는 가족, 친구, 동호회가 함께 목표를 세우고 기록을 공유할 수 있는 러닝 크루 기능이 추가됐다.

특히 '신한 20+ 뛰어요'에 가입한 고객은 '운동화 적금'을 통해 연 7.5%의 금리 혜택을 받을 수 있어 일상적인 운동 습관과 금융 혜택을 동시에 누릴 수 있다.

행사 현장에서는 5km 레이스 외에도 가족 단위 참가자를 위한 다양한 프로그램이 운영됐다. 유아차를 꽃 장식으로 꾸미는 'MY FLOWER CART' 프로그램을 비롯해 포토존, 가족 기록 촬영 공간, 화분 만들기 클래스, 마술 및 버블쇼, 페이스 페인팅 등 자녀 대상의 체험 프로그램이 마련되어 많은 호응을 얻었다.

레이스 참가자에게는 레이스팩과 완주 기념품이 제공되었고, 현장 이벤트 부스를 통해 게임 참여 기회와 추가 경품이 제공되어 즐거움을 더했다.

신한은행 관계자는 "이번 행사는 고객이 가족과 함께 건강한 삶을 경험하고, 신한 SOL뱅크의 생활 밀착형 서비스를 자연스럽게 체험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 '신한 20+ 뛰어요'를 중심으로 운동, 여가, 금융 혜택이 연결된 다양한 고객 경험을 확대해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com