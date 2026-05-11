삼성증권, 적립식 증여·자녀자산관리 서비스 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유기정기금 활용 미성년 증여 한도 2000만→2268만원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권이 미성년 자녀 증여 설계부터 세금 신고까지 지원하는 '적립식 증여 서비스'와 '자녀자산관리 서비스'를 동시에 출시한다고 11일 밝혔다.

'적립식 증여 서비스'는 유기정기금 평가 제도를 활용해 절세 효과를 제공한다. 미성년 자녀에게 매달 약 19만원을 10년간 적립식으로 증여하면 3% 유기정기금 할인을 적용받아 2268만원까지 세금 없이 증여할 수 있다. 일시금 증여 공제한도 2000만원 대비 268만원 많은 금액이다.

서비스를 통해 ▲증여 금액에 따른 예상 세액 시뮬레이션 ▲매월 자동이체 ▲1회 증여세 신고 ▲누적 증여 내역 확인이 가능하다. '주식 모으기' 서비스와 연계해 증여 자금을 즉시 적립식 투자로 이어갈 수 있다.

[사진=삼성증권]

'자녀자산관리 서비스'는 태아 출생 예정일 알림, 아동수당 수급 계좌 변경, 통합 잔고 관리 기능을 제공한다. 아동수당 계좌변경은 mPOP 앱에서 '복지로' 시스템을 통해 수급 계좌를 삼성증권으로 즉시 변경하는 기능으로, 증권업계 최초 도입이다. '자녀잔고관리' 메뉴에서는 여러 자녀의 프로필과 잔고 현황을 통합 관리할 수 있으며 주식 선물하기·적립식 증여 내역 확인도 연계된다.

삼성증권은 오는 10월30일까지 만 19세 미만 비대면 자녀 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다. ▲신규 계좌 개설 시 현금 1만원 ▲아동수당 계좌변경 시 투자지원금 2만원(만 9세 미만) ▲자녀 계좌 잔고 100만원 달성 시 추첨(월 100명)을 통해 코스피200 종목 1주(최대 200만원 상당) ▲최초 신규 미성년 고객 국내주식 투자지원금 2만원 추가(매월 선착순 1만5000명) ▲국내주식 온라인 수수료 3개월 우대 등 5가지 혜택을 제공한다.

이벤트 참여는 삼성증권 mPOP에서 자녀 계정으로 로그인 후 신청할 수 있다.

dconnect@newspim.com