한국투자증권, IRP·개인연금 적립금 각 10조 돌파 기념 이벤트

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신규 개설·타 기관 이전 고객에 혜택

개인연금 이전 시 최대 150만원 상품권

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 개인형 퇴직연금(IRP) 및 개인연금 적립금 10조원 돌파를 기념한 고객 감사 이벤트를 오는 7월 31일까지 진행한다고 8일 밝혔다.

작년 말 7조원 수준이던 한국투자증권의 IRP와 개인연금 적립금은 올해 5월 초 각각 10조원을 넘어섰다. 퇴직연금 직접 투자에 대한 시장 관심이 높아진 가운데 디폴트옵션 수익률과 상장지수펀드(ETF) 자동투자 서비스 등이 고객 유입을 이끌었다고 회사 측은 설명했다.

이벤트는 신규 가입 고객과 기존 고객 모두를 대상으로 한다. IRP 또는 개인연금 계좌를 신규 개설하고 10만원 이상 입금하는 고객 전원에게 모바일 커피쿠폰을 증정한다. 다른 금융기관에서 자산을 이전하는 경우 이전 금액에 따라 IRP는 최대 3만원, 개인연금은 최대 150만원의 상품권을 지급한다.

[사진=한국투자증권]

기존 계좌 보유 고객이 퇴직금을 납입하는 경우에도 혜택을 받을 수 있다. IRP는 10만원 이상, 개인연금은 10원 이상 입금하면 이벤트에 참여할 수 있다.

최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 "연금 적립금 각각 10조원 달성이라는 큰 성원을 보내주신 고객들께 깊이 감사드린다"고 말했다.

dconnect@newspim.com