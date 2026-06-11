'빼기' 운영사 같다, 번개장터와 폐스마트폰 자원순환 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

빼기 앱에서 중고폰 시세 조회부터 판매·정산까지 원스톱 제공

자원순환 플랫폼과 리커머스 플랫폼 결합…희토류 등 자원 회수 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 환경자원 플랫폼 '빼기'를 운영하는 같다와 중고거래 플랫폼 번개장터가 폐스마트폰 자원순환 활성화를 위한 협력에 나선다.

11일 같다는 번개장터와 미사용 스마트폰 자원순환을 위한 업무 협업을 추진한다고 밝혔다. 양사는 공동 마케팅을 통해 중고 스마트폰 거래와 자원순환을 연계한 서비스를 확대할 계획이다.

이번 협업을 통해 이용자는 빼기 앱에서 사용하지 않는 스마트폰의 시세를 확인하고 판매까지 진행할 수 있게 된다. 이용자가 앱 내 '중고폰 시세 확인 및 매입 연계 서비스'를 신청하면 번개장터의 중고거래 데이터를 기반으로 산정된 실시간 시세를 확인할 수 있다.

'빼기' 번개장터와 폐스마트폰 자원순환 모델 구축. [사진=빼기]

판매가 확정되면 스마트폰 발송 이후 번개장터의 검수 과정을 거쳐 매입 금액이 이용자 계좌로 지급된다. 시세 조회부터 검수, 정산까지 전 과정이 앱 내에서 이뤄지는 것이 특징이다.

양사는 이번 협업이 단순 중고거래를 넘어 폐기될 수 있는 스마트폰 속 희토류와 영구자석 등 핵심 자원의 회수·재활용을 확대하는 데 의미가 있다고 설명했다. 최근 글로벌 공급망 재편으로 핵심 광물 확보 중요성이 커지는 가운데 자원순환 체계 구축에 기여할 수 있다는 것이다.

같다는 전국 90여개 지방자치단체와 협력하고 있는 환경자원 플랫폼으로 누적 가입자 230만명, 월간 활성 이용자(MAU) 43만명을 확보하고 있다. 전국 단위 폐기물 배출 인프라와 600만건 이상의 폐기물 데이터를 보유하고 있으며 AI 객체인식 기술도 운영 중이다.

번개장터는 연간 거래액 1조원 규모의 리커머스 플랫폼으로 중고거래 데이터와 실시간 시세 산정 시스템, 자체 검수 인프라를 갖추고 있다.

고재성 같다 대표는 "이번 협업은 환경자원 인프라와 중고거래 데이터가 결합한 사례"라며 "버려지는 자원을 사회적 자산으로 다시 순환시키는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

공유현 번개장터 사업개발본부장은 "이용자에게는 편리한 중고폰 매각 경험을 제공하고, 사회적으로는 자원 선순환 구조를 확대하는 데 기여할 것"이라며 "중고거래의 가치를 자원순환 영역으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com