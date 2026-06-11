클룩, 전 세계 투어 할인 프로모션 진행

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 전 세계 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)이 오는 6월 30일까지 전 세계 투어 상품을 최대 20% 할인하는 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 일본, 동남아시아, 유럽, 오세아니아, 중국 등 주요 여행지의 투어 상품을 대상으로 진행되며, 권역별 결제 금액에 따라 차등 할인 혜택을 제공한다.

일본·베트남·태국 지역 투어 상품은 최대 1만5000원 할인 혜택이 적용된다. 할인 대상에는 일본 홋카이도의 대표 여름 관광 코스인 '비에이·후라노 투어'도 포함됐다. 해당 지역은 라벤더와 해바라기 등 계절 꽃밭과 자연 경관으로 알려진 관광지다.

유럽 지역 투어 상품은 최대 5만원 할인 혜택을 제공한다. 이탈리아 바티칸 투어, 프랑스 몽생미셸 투어, 스페인 바르셀로나 가우디 투어 등 주요 관광 상품이 포함됐다. 일부 상품은 한국어 가이드 서비스를 제공해 여행 편의성을 높였다.

오세아니아와 중국 지역 투어 상품은 최대 2만원 할인 혜택을 받을 수 있다. 자연경관 관광과 역사·문화 체험 등 지역 특성에 맞춘 다양한 상품이 할인 대상에 포함됐다.

클룩은 여름 휴가철을 맞아 해외여행을 준비하는 고객들의 여행 비용 부담을 낮추고 현지 체험 기회를 확대하기 위해 이번 프로모션을 마련했다고 설명했다.

한편 클룩은 전 세계 2,700여 개 여행지에서 50만 개 이상의 여행 상품을 운영하는 글로벌 온라인 여행 플랫폼(OTA)으로, 20여 개 언어와 40개 이상의 통화·간편결제 시스템을 지원해 전 세계 어디서나 편리하게 예약과 결제가 가능한 환경을 제공하고 있다.

[이미지=클룩] 클

whitss@newspim.com