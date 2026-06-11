글로벌탑넷, 백업 솔루션 조달청 등록

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌탑넷이 통합 백업·복구 솔루션의 조달청 등록을 완료하며 공공 소프트웨어 시장 공략에 나선다.

11일 글로벌탑넷은 자사 통합 백업 및 복구 솔루션인 'TN-Backup Solution V1.0'이 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록 및 계약을 완료하고 총 8억3000만원 규모의 조달 계약 실적을 확보했다고 밝혔다.

이번 계약은 TN-Backup Solution의 기술력과 제품 경쟁력을 공공시장에서 인정받은 사례로, 향후 공공기관과 지방자치단체를 대상으로 공급 확대 기반을 마련했다는 평가다.

글로벌탑넷 로고. [사진=글로벌탑넷]

조달청 등록 제품은 ▲TN-Backup Solution Lite ▲TN-Backup Solution Standard ▲TN-Backup Solution Enterprise 등 3개 제품군으로 구성됐다. 기관 규모와 운영 환경에 따라 연간 라이선스 형태로 공급된다.

TN-Backup Solution은 리눅스 서버 환경에서 운영되는 실시간 백업·복구 솔루션이다. 실시간 파일 백업과 복구 자동화, 중앙 집중형 관리 기능 등을 제공해 데이터 손실 위험을 줄이고 시스템 운영 안정성을 높이는 것이 특징이다.

회사는 최근 해당 솔루션이 소프트웨어 품질인증(GS) 1등급을 획득하며 기능성, 신뢰성, 보안성, 유지보수성 등에 대한 검증도 마쳤다고 설명했다. GS 1등급은 소프트웨어 품질인증 최고 등급으로 공공기관 및 기업의 제품 선정 과정에서 주요 평가 요소로 활용된다.

글로벌탑넷 관계자는 "GS인증 1등급 획득에 이어 조달청 계약까지 체결하며 제품 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "공공기관의 데이터 보호와 정보자산 관리 수준 향상에 기여할 수 있도록 지속적인 기술 개발과 품질 고도화에 나설 것"이라고 말했다.

한편 글로벌탑넷은 이번 조달시장 진출을 계기로 공공기관은 물론 금융권과 기업 고객을 대상으로 백업 및 재해복구(DR) 솔루션 사업을 확대해 나갈 계획이다.





nylee54@newspim.com