NH-Amundi자산운용, 'HANARO ETF Monthly Report' 발간

한미전략투자공사 출범 앞두고 대미 원전 협력 가능성 분석



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH-Amundi자산운용은 6월 'HANARO ETF Monthly Report'를 발간했다고 11일 밝혔다.

이번 리포트는 원자력 섹터를 둘러싼 투자 이슈를 다뤘다. NH-Amundi자산운용은 국내 원자력 관련주가 지난 4월 주가 상승 이후 5월부터 부진한 흐름을 보이고 있다고 진단했다. 연초 이후 상승 폭이 컸던 건설·전력기기 대형주를 중심으로 차익 매물이 나타났고, 반도체 대표주로 시장 수급이 쏠린 영향이 있었다고 분석했다.

NH-Amundi자산운용은 최근 조정을 과열된 투자 심리가 진정되는 과정으로 봤다. 중장기 관점에서는 원자력 섹터의 진입 시점이 될 수 있다고 평가했다.

[사진=NH-Amundi자산운용]

리포트는 오는 18일 공식 출범이 예정된 한미전략투자공사를 원자력 섹터의 주요 변수로 제시했다. NH-Amundi자산운용은 한미전략투자공사 출범이 대미 원전 협력의 실질적 시작점이 될 수 있다고 봤다. 출범 이후 원자력 협정 개정 실무 협의와 대형 프로젝트 가시화가 단계적으로 이어질 가능성도 언급했다.

지난해 10월 열린 한미 정상회담도 주요 배경으로 제시됐다. 리포트에 따르면 당시 양국 합의문에는 한국에 우라늄 농축·재처리를 허용하는 방향의 문구가 포함됐다. NH-Amundi자산운용은 향후 원자력 협정 개정과 웨스팅하우스와의 역할 분담이 정리될 경우 팀코리아의 미국 시장 진출이 본격화할 수 있다고 분석했다.

미국의 원자력 발전 확대 목표도 한국 기업의 참여 가능성을 높이는 요인으로 제시됐다. 리포트는 미국이 2050년까지 원자력 발전 용량을 현재 약 100GW에서 400GW로 4배 확대하겠다는 목표를 내놓은 점을 언급했다. NH-Amundi자산운용은 원전 도입을 추진하는 유럽 지역으로 관련 수혜가 확산할 가능성도 있다고 봤다.

소형모듈원전(SMR) 분야에서는 주요 프로젝트 진행 상황을 짚었다. 테라파워는 지난 4월 미국 와이오밍주에서 345MW급 플랜트 착공을 선언했다. GE 버노바 히타치는 온타리오 주정부로부터 투자 승인을 받아 주요 7개국(G7) 국가 최초의 상업용 SMR 건설에 들어갔다.

국내에서는 두산에너빌리티가 SMR 전용 공장 신축을 결정했다. NH-Amundi자산운용은 올해와 내년을 기점으로 구체적인 원전 프로젝트가 추진될 경우 서구권 기준 약 40년 만의 원전 투자 사이클이 시작될 수 있다고 분석했다.

NH-Amundi자산운용은 6월 제시 상장지수펀드(ETF)로 'HANARO 원자력iSelect'와 'HANARO 전력설비투자'를 언급했다. HANARO 원자력iSelect는 한국 원자력 및 전력설비 기업에 분산투자하는 상품이다. HANARO 전력설비투자는 인공지능(AI) 발전 과정에서 전력인프라 관련 기업들로 구성된 ETF다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "미국 원전 프로젝트가 순차적으로 전개되는 가운데 한국 공급망을 배제한 미국의 독자적인 산업 생태계 재건은 실질적으로 불가능할 것으로 전망된다"며 "최근 주가 조정은 원자력 섹터의 장기적 펀더멘털을 고려할 때 진입 기회로 볼 수 있다"고 말했다.

NH-Amundi자산운용은 HANARO ETF 홈페이지를 통해 매월 초 'HANARO ETF Monthly Report'를 제공하고 있다. 리포트는 주요 시장 이슈와 ETF 투자 아이디어를 정리해 투자자에게 제공한다.

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