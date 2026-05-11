NH-Amundi운용, '美 AI 메모리 ETF' 상장

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마이크론·샌디스크 등 4종목 약 60% 집중 편입

AI 인프라 메모리 수요 확대…공정·장비 기업도 편입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH-Amundi자산운용이 미국 메모리 반도체 기업에 집중 투자하는 'HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ ETF'를 오는 12일 상장한다고 11일 밝혔다.

이 상장지수펀드(ETF)는 인공지능(AI) 메모리·스토리지 분야 미국 대표 4개 기업에 약 60%를 집중 편입한다. 구성 종목은 ▲마이크론(Micron) ▲샌디스크(SanDisk) ▲웨스턴디지털(Western Digital) ▲씨게이트(Seagate)다. 이 외에 메모리 반도체 핵심 공정·장비 기업들도 편입했다.

종목별로는 마이크론이 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 디램(DRAM) 중심의 AI 인프라 공급사로 편입됐다. 샌디스크는 낸드(NAND) 플래시 메모리 분야에서 고용량 NAND 및 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가의 수혜 기업으로 편입됐다. 씨게이트와 웨스턴디지털은 AI 학습·추론 데이터 증가에 따른 대용량 데이터센터용 하드디스크드라이브(HDD) 수요 확대의 수혜주로 구성됐다.

[사진=NH-Amundi자산운용]

운용사는 AI 인프라 투자가 GPU 중심에서 메모리 수요 확대 국면으로 이동하고 있다고 설명했다. AI 메모리 반도체는 기술 격차를 따라잡는 데 수년에서 수십 년이 걸리는 영역으로, 소수 기업이 시장을 과점하는 구조다. 빅테크 기업들이 검증된 상위 기업 제품을 우선 채택하는 경향이 있다고 덧붙였다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ ETF는 미국의 AI 메모리 반도체 인프라에 집중 투자할 수 있는 상품"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com