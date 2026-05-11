NH-Amundi운용, '美 AI 메모리 ETF' 상장

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용이 11일 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ ETF 12일 상장 발표했다.
- 이 ETF는 마이크론·샌디스크·웨스턴디지털·씨게이트 등 AI 메모리 4개사에 60% 집중 편입했다.
- AI 인프라 메모리 수요 확대 국면에서 소수 기업 시장 과점 구조 활용 투자 상품이다.
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AI 인프라 메모리 수요 확대…공정·장비 기업도 편입
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH-Amundi자산운용이 미국 메모리 반도체 기업에 집중 투자하는 'HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ ETF'를 오는 12일 상장한다고 11일 밝혔다.
이 상장지수펀드(ETF)는 인공지능(AI) 메모리·스토리지 분야 미국 대표 4개 기업에 약 60%를 집중 편입한다. 구성 종목은 ▲마이크론(Micron) ▲샌디스크(SanDisk) ▲웨스턴디지털(Western Digital) ▲씨게이트(Seagate)다. 이 외에 메모리 반도체 핵심 공정·장비 기업들도 편입했다.
종목별로는 마이크론이 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 디램(DRAM) 중심의 AI 인프라 공급사로 편입됐다. 샌디스크는 낸드(NAND) 플래시 메모리 분야에서 고용량 NAND 및 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가의 수혜 기업으로 편입됐다. 씨게이트와 웨스턴디지털은 AI 학습·추론 데이터 증가에 따른 대용량 데이터센터용 하드디스크드라이브(HDD) 수요 확대의 수혜주로 구성됐다.
운용사는 AI 인프라 투자가 GPU 중심에서 메모리 수요 확대 국면으로 이동하고 있다고 설명했다. AI 메모리 반도체는 기술 격차를 따라잡는 데 수년에서 수십 년이 걸리는 영역으로, 소수 기업이 시장을 과점하는 구조다. 빅테크 기업들이 검증된 상위 기업 제품을 우선 채택하는 경향이 있다고 덧붙였다.
김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ ETF는 미국의 AI 메모리 반도체 인프라에 집중 투자할 수 있는 상품"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com