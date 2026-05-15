'HANARO Fn K-반도체 ETF', 순자산 3조 돌파

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용이 13일 HANARO Fn K-반도체 ETF 순자산 3조원을 돌파했다
- 해당 ETF는 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 등 K-반도체 20개 종목에 투자해 높은 수익률을 기록했다
- HBM 수요 급증 등으로 K-반도체 호황이 이어지며 한국 AI 반도체 밸류체인에 투자하는 수단으로 부각됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
레버리지 제외 국내 반도체 ETF 중 1위
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH-Amundi자산운용의 'HANARO Fn K-반도체 ETF' 순자산이 3조원을 넘어섰다.
15일 한국거래소에 따르면 지난 13일 기준 이 HANARO Fn K-반도체 ETF의 순자산은 3조639억원으로 집계됐다. 4월 말 2조원을 돌파한 이후 약 2주 만에 1조원이 추가로 늘었다.
HANARO Fn K-반도체 ETF는 국내 반도체 기업 20종목에 투자하는 상장지수펀드(ETF)다. 삼성전자, SK하이닉스와 함께 삼성전기를 주요 비중으로 편입하고 있다. 삼성전기의 고부가 적층세라믹커패시터(MLCC)와 고집적 반도체용 고밀도 패키지 기판(FC-BGA)이 AI 데이터센터의 필수 소재로 부각되면서 삼성전기 주가 상승이 이 ETF 수익률을 견인하고 있다.
지난 13일 기준 수익률은 연초 이후 178.19%, 6개월 197.63%, 1년 504.19%를 기록했다. 레버리지를 제외한 국내 주식형 반도체 ETF 중 가장 높은 수준이다.
고대역폭메모리(HBM) 수요 급증과 범용 메모리 반도체 공급 부족이 K-반도체 실적 성장을 이끌고 있다. 글로벌 빅테크의 물량 확보 경쟁이 심화되면서 장기공급계약(LTA) 체결로 이어지고 있고, 반도체 업황 호조가 장기화할 가능성도 거론된다.
김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "AI 기술의 핵심이 학습에서 추론으로 이동하면서 메모리 반도체 수요가 급격히 늘고 있다"며 "그 수혜가 한국 기업에 집중되는 만큼 한국의 AI 반도체 밸류체인 전반에 투자할 수 있는 HANARO Fn K-반도체 ETF가 유효한 투자 수단이 될 수 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com