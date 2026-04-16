[6·3 지선] 정원오 "한강버스, 안전 문제 발견시 모든 것 감수하고 중단"

16일 외신기자클럽 초청 간담회

"당선 시 한강버스 중단 후 안전점검"

"한강버스, 교통용 아니야" 연일 비판

"베세토 셔틀 외교 복원…양국 채널 조성하겠다"

퀴어축제 서울광장 사용 "모든 시민에 동등 권리"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 당선 시 곧바로 한강버스에 대한 안전 점검을 단행하고, 안전 문제 발생 시 운영을 전면 중단하겠다고 했다. 서울·베이징·도쿄의 3국 수도 간 협력, '베세토 셔틀 외교'를 복원하겠다고도 말했다.

정 후보는 16일 서울 중구 프레스센터에서 외신기자클럽 초청 간담회를 열고 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.16 khwphoto@newspim.com

앞서 지난 13일 정 후보는 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "(서울시장에) 당선되고 나면 바로 공고 기간을 거쳐 (한강버스를) 중단하고 전면 안전 점검을 할 것"이라고 밝힌 바 있다.

간담회 전 한강버스가 2024·2025년도 당기 말 기준 104억원의 영업손실과 160억원의 당기순손실을 본 것에 대해 "오세훈 시정은 한편으로는 민생 추경을 말하면서, 다른 한편으로는 이미 1100억원 넘게 투입된 '한강버스'의 적자를 시민의 혈세로 떠받치려는 눈속임 행정"이라고 페이스북을 통해 비판하기도 했다.

이날 한강버스에 대한 질문이 나오자 정 후보는 "(서울시장 당선 시) 한강버스를 중단하고 안전에 대한 대대적인 안전 점검을 시행할 계획"이라고 다시 한번 강조했다.

다만 "안전하다고 판단되고, 안전하게 전환할 수 있다면 계속 운영할 것"이라면서도 "(안전 운영이) 불가능하다면 모든 걸 감수하고 중단해야 한다. 시민의 생명처럼 귀한 건 없기 때문"이라고 설명했다.

그러면서도 "한강버스는 교통수단이 아니라는 것은 이미 다 서로 인정한다. 서울시 내부에서도 (한강버스가) 교통용으로는 불가능하다고 하는 게 지난번 감사를 통해 드러났다"고 말했다. 지난 3월 감사원은 서울시가 한강버스의 예상 속도가 14.5~15.6노트에 불과하다는 점을 인지하면서도 운항속도를 17노트로 발표하고 이를 기반으로 운항계획을 수립해 사업을 강행했다고 발표한 바 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.16 khwphoto@newspim.com

정 후보는 한강을 최근 친환경적으로 변모한 중랑천변과 같이 바뀌고 있다며 "한강은 사람과 동식물이 공존하는 친환경적 공간"이라며 "그런 방향으로 (발전을) 진행할 것"이라고 설명했다.

이날 정 후보는 베세토 셔틀 외교 복원도 강조했다. 베세토 협력은 지난 1993년 발족했지만 사실상 유명무실하게 운영돼 왔다. 정 후보는 한·일 관계의 질적 변화와 한·중 관계의 급속한 복원을 언급하며 "서울시장이 된다면 먼저 베이징 시장과 도쿄도지사를 각각 만나 양국 간의 채널을 조성하고, 베세토 협력을 복원하겠다"고 했다.

정 후보는 서울의 미래 모습은 '성수동'이라고 강조했다. 그는 "불과 십여 년 전까지 성수동은 아무도 찾지 않는 쇠락한 공장 지대였다. 지금은 전 세계 여행자들이 꼭 찾는 핫플레이스"라며 "문화예술인, 소상공인, 기업이 자유롭게 뿌리내릴 수 있도록 제도와 인센티브로 뒷받침했기 때문이다. 이 모델을 서울 전역으로 확장하겠다"고 강조했다.

한편 오는 6월 개최를 앞둔 서울퀴어문화축제의 서울시청 광장 사용 여부에 대해 정 후보는 "모든 시민들에게는 동등한 권리가 있다"고 발언했다. 서울퀴어문화축제는 박원순 전 서울시장 취임 시기인 지난 2015년~2022년 코로나19 시기를 제외하고는 매년 서울시청 광장에서 열렸다. 이후 2023년부터 매년 서울광장 사용이 불허되고 있다.

100wins@newspim.com