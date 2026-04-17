정원오, '민주당 원팀' 강조…"연대의 폭 넓히겠다"

민주당 현장최고위 회의…지방정부 역할 중요성 강조

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 '민주당 원팀'을 강조하며 "연대의 폭을 넓히겠다"고 17일 밝혔다.

이날 정 후보는 서울 용산에 마련된 강태웅 민주당 용산구청장 후보 선거사무소를 찾아 민주당 현장최고위원회 회의를 가졌다. 회의에는 정청래 민주당 대표 등이 참석했다.

17일 오전 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 더불어민주당 현장최고위원회의가 열렸다. [사진=정원오 캠프]

정 후보는 "서울은 대한민국의 모든 것을 빨아들이던 빨대 도시가 아니라 세계의 자본과 기업, 인재가 서울을 통해 전국으로 퍼져나가는 대한민국의 입구가 되도록 하겠다"라며 "그리고 그 시작점이 바로 용산"이라고 말했다.

그러면서 "중앙정부의 실력은 이미 교체됐다. 이제는 지방정부의 차례"라며 "위기를 넘으려면 중앙정부와 손발을 맞추고 현장에서 결과를 만들어내는 유능한 지방정부가 필요하다"고 강조했다.

또 '민주당 원팀'을 강조하며 "치열했던 경선을 치른 모든 후보들이 원팀을 선언했다. 추미애, 박찬대 후보님과도 수도권 공동 현안에 대해서 힘을 모으기로 했다"며 " 연대의 폭을 더 넓히겠다. 하나 된 민주당으로 서울에서 반드시 승리하라는 시민의 뜻을 끝까지 받들겠다"고 다짐했다.

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