깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/30)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 30일 하이퍼스케일러 실적 분석 콘텐츠 제공했다.
- 알파벳만 호실적, 앤스로픽 9000억弗 펀딩 추진한다.
- 퀄컴 ASIC 고객 확보로 15% 급등, 카바나 11% 상승한다.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월30일 제공한 콘텐츠입니다.
하이퍼스케일러 4사 실적, 알파벳만 환대…AI 설비투자 '교본'
[AI의 종목 이야기] "오픈AI 넘어선다"…앤스로픽, 기업가치 9000억弗 펀딩 저울질
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[AI의 종목 이야기] 퀄컴, 첫 하이퍼스케일러 ASIC 고객 확보…시간 외 15% 급등
[AI의 종목 이야기] 치폴레 1분기 깜짝 선방…시간 외 4% 상승
'결제 하이퍼스케일러' 비자 ② 통행료에서 반복 수익 플랫폼 진화
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