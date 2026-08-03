"천장 닿기 전 자동 정지"…롯데건설, 고소작업대 안전 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

90cm·35cm 거리서 장애물 감지

자가점검 거쳐야 작동

사무실에서도 현장 확인

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 기계식 과상승 방지장치의 한계를 보완한 스마트 안전 시스템을 도입한다.

고소작업대 스마트 과상승 방지 센서 작동 개념도 [자료=롯데건설]

3일 롯데건설은 비접촉식 센서 전문기업 가디언웍스와 협업해 '고소작업대 스마트 과상승 방지 시스템'을 현장에 적용한다고 밝혔다.

이번 시스템은 높은 곳에서 작업하는 고소작업대의 과도한 상승으로 발생할 수 있는 충돌·끼임 사고를 예방하기 위해 마련됐다.

기존 기계식 정지장치는 과상승 방지봉과 협착 방지대로 구성된다. 과상승 방지봉은 고소작업대가 작동 미흡이나 작업자 부주의 등으로 지나치게 상승해 천장이나 슬래브 등 구조물에 가까워질 경우 작업대를 멈추는 장치다. 이를 통해 작업자가 작업대와 구조물 사이에 끼이거나 구조물에 부딪히는 사고를 예방한다.

그러나 기존 과상승 방지봉에서는 구조물과 직접 부딪혀 물리적인 압력이 발생해야 작업대가 멈춘다는 한계가 관찰됐다. 장치가 고장 나거나 파손됐는데도 작업자가 이를 알지 못한 채 중량물을 들어 올리는 작업을 이어갈 가능성도 있다.

롯데건설이 도입하는 시스템은 과상승 방지 센서와 협착 방지 센서로 구성된다. 과상승 방지 센서는 안전 난간의 각 모서리에 설치된다. 초음파를 수직 방향으로 쏘아 올려 장애물을 감지하고 작업대의 상승을 멈춘다.

장애물과의 거리가 90cm일 때 1차로 감지하고 35cm까지 가까워지면 2차로 감지하는 등 총 두 차례에 걸쳐 작업대를 정지시킨다. 협착 방지 센서도 난간의 각 모서리에 설치된다. 적외선을 수평 방향으로 쏴 작업대 외부로 나가는 인체나 물체를 감지하면 작업대의 상승을 자동으로 중단한다.

이번 시스템은 비접촉 방식으로 작동한다. 주변 구조물이나 양중 자재와 직접 충돌하지 않아 기존 기계식 정지장치보다 고장이나 파손 가능성이 낮다.

작업자는 작업에 투입되기 전 손으로 센서의 정상 작동 여부를 직접 확인해야 한다. 자가점검을 거치지 않으면 고소작업대를 작동시킬 수 없어 근로자가 스스로 장비의 안전 상태를 확인할 수 있도록 했다.

안전관리자는 모바일 애플리케이션을 통해 센서 작동 상태를 상시 점검할 수 있다. 사무실에서도 앱과 연동된 컴퓨터로 현장 상황을 실시간으로 파악하고 필요한 조치를 할 수 있다.

롯데건설 관계자는 "이번에 개발한 고소작업대 스마트 과상승 방지 시스템을 통해 충돌·끼임 사고 감소가 기대된다"며 "AI와 로봇 등 스마트건설 기술을 현장에 확대 적용할 예정"이라고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 고소작업대 스마트 과상승 방지 시스템은 왜 도입하나요?

A. 고소작업대가 지나치게 상승하면서 작업자가 천장이나 슬래브 등 구조물에 부딪히거나 작업대와 구조물 사이에 끼이는 사고를 예방하기 위해 도입합니다.

Q. 기존 기계식 과상승 방지장치에는 어떤 한계가 있나요?

A. 기존 과상승 방지봉은 구조물과 직접 충돌해 물리적인 압력이 발생해야 작업대가 멈춥니다. 장치가 고장 나거나 파손돼도 작업자가 이를 알지 못한 채 작업을 계속할 가능성도 있습니다.

Q. 과상승 방지 센서는 어떤 방식으로 작동하나요?

A. 안전 난간의 각 모서리에 설치된 센서가 초음파를 수직 방향으로 쏴 장애물을 감지합니다. 장애물과의 거리가 90cm일 때 1차로 감지하고 35cm까지 가까워지면 2차로 감지해 작업대 상승을 멈춥니다.

Q. 협착 방지 센서는 어떤 사고를 예방하나요?

A. 협착 방지 센서는 적외선을 수평 방향으로 발사해 작업대 밖으로 나가는 작업자의 신체나 물체를 감지합니다. 위험이 확인되면 작업대 상승을 자동으로 중단해 끼임 사고를 예방합니다.

Q. 센서의 정상 작동 여부는 어떻게 관리하나요?

A. 작업자는 작업 전 손으로 센서 작동 여부를 확인해야 하며 자가점검을 하지 않으면 장비를 작동할 수 없습니다. 안전관리자는 모바일 애플리케이션과 사무실 컴퓨터를 통해 센서 상태와 현장 상황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com