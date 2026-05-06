"천동고·성남중 신설"…황인호, 동구 '교육 사각지대 해소' 약속

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"20년 표류 구 성남중 부지 활용"…대동·용운동 병설유치원 신설

"AI·디지털 기반 미래형 학교 조성…교육으로 떠나는 동구 그만"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 황인호 더불어민주당 대전 동구청장 후보가 동구 지역 교육 인프라 확충을 핵심으로 한 교육 공약을 발표했다.

황인호 후보는 6일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 천동고등학교와 성남중학교 신설, 대동·용운동 병설유치원 설치 등을 골자로 한 '교육 사각지대 해소 공약'을 공개했다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 황인호 더불어민주당 대전 동구청장 후보가 6일 대전시의회 기자실에서 교육 공약을 발표하고 있다. 2026.05.06 gyun507@newspim.com

우선 황 후보는 현재 개교를 앞둔 천동중학교에 이어 가칭 '천동고등학교' 설립 추진에 나서겠다고 밝혔다.

이를 위해 천동고 설립추진위와 공동 대응 체계를 구축하고 교육청 설득과 당위성 확보에 나설 계획이라고 설명했다.

황 후보는 천동고를 단순 학교 신설에 그치지 않고 진로·직업 맞춤형 교육과 AI·디지털 기반 학습체계를 갖춘 미래형 고등학교로 조성하겠다는 구상도 내놨다.

성남동 지역 중학교 신설 공약도 함께 발표했다. 황 후보에 따르면 현재 성남동 구성지구에는 2140세대가 입주해 있으며 인근 아파트 단지까지 추가 입주가 예정돼 있어 중학교 설립 필요성이 높아지고 있다.

하지만 이러한 상황에도 성남동 일원 구 성남중학교 부지에 20년 넘게 학교 설립 추진이 표류하면서 학생들이 장거리 통학이나 과밀학급 문제를 겪고 있는 상황이라는 지적이다.

황 후보는 "학생 수가 급감한 인근 중학교를 이전하는 방식이 학교 설립 절차를 단축할 수 있는 현실적 대안으로 검토되고 있다"며 "성광진 교육감 후보와도 관련 논의를 진행했다"고 밝혔다.

이날 영유아 보육시설 확충 공약도 발표됐다. 황 후보는 대동·용운동 일대의 보육시설 부족 문제 해결을 위해 대동초등학교 등 인근 학교 유휴교실을 리모델링해 병설유치원으로 활용하는 방안을 적극 검토하겠다고 밝혔다.

끝으로 황인호 후보는 "구청장 취임 즉시 사업 추진에 나서겠다"며 "교육 때문에 떠나는 동구가 아니라, 아이 키우기 좋은 동구를 만들겠다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com