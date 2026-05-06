펄어비스, 여름 인턴십·현장실습 모집

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 6일 여름 인턴십과 2026년 하반기 채용연계형 현장실습 참가자를 모집했다.
- 인턴십은 엔지니어링 등 다양한 직무 대상으로 11일 오후 3시까지 접수하며 6월 29일부터 8월 21일 근무한다.
- 채용연계형은 재학생 대상으로 22일 오후 6시 마감하며 실무 경험과 정규직 기회를 연계한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스는 여름 인턴십과 2026년 하반기 채용연계형 현장실습 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.
여름 인턴십은 엔지니어링, 아트, 게임디자인, 사업·서비스, 정보보안, 홍보 등 다양한 직무를 대상으로 한다.
참가자는 실무 과제를 수행하며 게임 개발 및 서비스 업무를 경험하게 된다. 접수는 11일 오후 3시까지이며 근무 기간은 6월 29일부터 8월 21일까지다.
채용연계형 현장실습은 실습 종료 후 근무가 가능한 대학교 재학생을 대상으로 한다. 게임디자인(기획)과 QA 분야에서 참가자를 선발하며 실제 개발 및 라이브 서비스 업무에 참여한다.
접수 마감은 22일 오후 6시이며 세부 일정은 학교별 학사 일정에 따라 조정될 수 있다.
두 프로그램 모두 게임 산업에 관심 있는 지원자에게 실무 경험을 제공하고 정규직 채용 기회를 연계한다. 자세한 모집 일정과 지원 방법은 펄어비스 공식 홈페이지 채용 공고에서 확인할 수 있다.
origin@newspim.com