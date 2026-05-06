카카오모빌리티, 'AI 주니어랩' 6기 참가자 모집

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피지컬 AI 핵심 커리큘럼으로 변경

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오모빌리티가 미래 인재들의 인공지능(AI) 역량 성장을 지원하는 사회공헌 프로그램 'AI 주니어랩(AI Junior Lab) 6기' 참가자 모집을 시작한다.

'AI 주니어랩'은 카카오모빌리티가 사회복지법인 아이들과미래재단과 함께 운영하는 미래 인재 육성 프로그램으로 2023년 첫 선을 보인 이후 매 기수 높은 만족도를 기록하며 카카오모빌리티의 대표 사회공헌 활동으로 자리매김했다.

카카오모빌리티가 미래 인재들의 인공지능 역량 성장을 지원하는 사회공헌 프로그램 'AI 주니어랩(AI Junior Lab) 6기' 참가자 모집을 시작한다. [사진= 카카오모빌리티]

특히 이번 6기부터는 인공지능이 일상이 되는 시대적 흐름에 맞춰 프로그램 명칭을 기존 '주니어랩'에서 'AI 주니어랩'으로 변경해 AI 중심으로 커리큘럼을 대폭 강화했다.

디지털 지능이 현실 문제를 스스로 해결하는 '피지컬 AI(Physical AI)'를 핵심 커리큘럼으로 구성해 교육 프로그램을 고도화했다.

참가 학생들은 센서를 활용해 실제로 움직이는 장치를 만들어 보고 동시에 그 장치를 활용한 웹·앱 서비스까지 직접 기획하며 소프트웨어와 하드웨어가 유기적으로 결합된 피지컬 AI의 구동 원리를 통합적으로 이해하게 된다.

참여 대상도 전국 모든 중학생으로 넓히고 모집 인원도 기존 30명에서 50명으로 늘렸다.

선발 인원의 일정 비율은 택시·대리운전·퀵 등 모빌리티 종사자 가족으로 선발해 상생 취지를 이어가는 동시에 일반 이용자까지 참여의 폭을 넓혀 미래 세대의 피지컬 AI 기반 문제 해결 능력 함양을 돕는다는 방침이다.

AI 주니어랩 6기는 경기도 용인시 소재 카카오 AI 캠퍼스에서 오는 7월 29일부터 8월 1일까지 3박 4일간 캠프 형식으로 진행되며 참가 비용은 전액 카카오모빌리티가 지원한다.

6월 7일까지 카카오모빌리티 및 아이들과미래재단 홈페이지 또는 카카오 T 앱 공지사항 등을 통해 참가 신청할 수 있다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "AI 주니어랩은 회사가 추구하는 '피지컬 AI 기반 미래 모빌리티 기업' 비전을 사회적 가치로 확장해 미래 세대와 공유하는 장"이라며 "단순 체험형 행사를 넘어 학생들이 기술로 세상을 바꾸는 넓은 관점을 가질 수 있도록 지원해 미래 피지컬 AI 전문가로 꿈을 키울 수 있도록 기여하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com