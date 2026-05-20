깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/20)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 5월20일 글로벌 투자·AI·광반도체 등 시장 핵심 이슈를 종합 보도했다
- 미국 국채·리튬·원자재·AI 데이터센터·엔비디아·테슬라·스페이스X 등 거시·종목 기사로 투자 변수 점검했다
- 중국 스마트폰·광섬유·레이더·바이오와 알리바바·애플 공급망, 닌텐도·맥도날드·씨게이트·로블록스 등 기업 동향을 집중 조명했다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월20일 제공한 콘텐츠입니다.
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