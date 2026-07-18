추경호 대구시장 "장마 끝날 때까지 최고 수준 대응태세 유지"

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구권에 올해 처음 도입된 긴급호우 재난문자가 발송되는 등 기록적인 폭우가 쏟아지자 추경호 대구시장이 "장마 끝날 때까지 최고 수준 대응태세를 유지할 것"을 지시했다.
추 시장은 18일 취임 후 첫 재난안전대책본부 회의를 주재하고 구청장·군수 및 관계기관과 함께 집중호우 대응상황과 향후 호우·폭염 대비태세를 점검하면서 이같이 말했다.
이번 회의는 전날 사전예보 없이 대구지역에 기록적인 폭우가 쏟아지면서 올해 처음으로 긴급 호우 재난문자가 발송되는 등 엄중한 재난 상황이 발생하자 마련됐다.
추 시장은 이날 회의를 통해 집중호우 피해와 현장 대응상황을 점검하고 상습침수지역과 산사태 위험지역, 하천변·지하공간 등 재난취약지역의 안전대책을 재정비했다.
또 향후 기상 전망을 공유하고 국지성 집중호우에 대비한 주민 대피체계와 관계기관 협조체계를 점검하는 한편 장마 이후 이어질 것으로 예상되는 폭염에 대비한 '폭염 종합대책(5대 분야)' 추진상황도 함께 점검했다.
대구시는 ▲폭염저감시설 확대운영 ▲취약계층 물품 제공 및 안전대책 강화 ▲야외작업장 등 현장중심 순찰·점검 내실화 ▲온열질환자 긴급 이송체계 고도화 ▲대시민 홍보 실시 등 분야별 대책을 지속 추진해 여름철 복합재난에 선제적으로 대응할 계획이다.
추 시장은 "갑작스러운 많은 비에도 안전관리·통제·대피를 차질 없이 추진해 단 한 명의 인명피해가 발생하지 않도록 힘써주신 구청장·군수와 관계 공무원 여러분께 감사드린다"며 "최근에는 짧은 시간 특정 지역에 집중되는 극한 호우가 반복되고 장마 이후에는 폭염도 이어질 것으로 예상되는 만큼 장마가 끝날 때까지 최고 수준의 대응태세를 유지하고 폭염 대응에도 빈틈이 없어야 한다"고 강조했다.
추 시장은 또 일부 지역에서 빗물받이와 맨홀 역류가 발생한 것과 관련해 "폭발적인 강우량으로 불가피하게 발생하는 경우도 있지만 빗물받이와 맨홀 관리 소홀로 인한 인재성 침수피해는 반드시 막아야 한다"며 방재인프라를 면밀히 점검할 것을 지시했다.
특히 "같은 곳에서 동일한 피해가 반복돼서는 안 된다"며 "서남신시장과 동촌유원지 등 상습침수지역을 비롯해 반지하주택, 지하주차장, 하천변, 옹벽·석축 등 인명피해 우려 지역에 대한 사전점검과 대응책을 철저히 마련할 것"을 주문했다.
추 시장은 "함지산 산불 피해지와 배수펌프장 등 재난취약시설을 재점검하고 펌프와 수문 등 방재시설이 정전이나 기계 고장으로 작동하지 않는 일이 없도록 구청장·군수가 직접 현장을 찾아 세밀하게 살필 것"을 주문했다.
그러면서 추 시장은 "폭염 역시 시민의 생명과 건강에 직결되는 재난"이라며 무더위쉼터 운영과 취약계층 보호, 야외근로자 안전관리, 온열질환 대응체계가 현장에서 차질 없이 작동하는지 다시 한번 점검할 것"을 요청했다.
대구시는 장마가 종료될 때까지 호우특보 해제 여부와 관계없이 비상근무체계를 유지하고 기상상황을 24시간 모니터링하는 한편 시와 구·군, 관계기관 간 긴밀한 협조체계를 바탕으로 선제적 예찰과 신속한 현장 대응을 이어갈 계획이다.
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