송미령, 양파 소비촉진 현장행보…"농가 경영안정 지원 확대" 약속

가지·애호박·토마토 나눔행사 등도 찾아
농자재 할인·출하 분산 지원 확대 추진
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 국산 양파를 비롯한 농산물 가격 하락이 이어지는 가운데 송미령 농림축산식품부 장관이 소비촉진 행사에 참석해 국산 농산물 소비 확대와 농가 경영안정 지원 의지를 밝혔다. 농식품부는 농자재 할인지원과 출하 분산 지원 등을 확대해 농가 부담을 줄인다는 방침이다.
농식품부는 송미령 장관이 18일 서울 마포구청 앞 구민광장에서 열린 '2026 자조금 상생 어니언 크래시 요리 챔피언십'에 참석했다고 밝혔다. 이는 한국양파연합회가 주관하는 행사로, 국산 양파를 활용한 창의적인 요리를 발굴하고 국민 참여형 요리 경연을 통해 양파의 다양한 활용법을 알리기 위해 마련됐다.
송 장관은 개회식에서 국산 양파 홍보대사로 위촉된 이연복 셰프와 이보은 요리연구가에게 국산 양파의 우수한 맛과 품질, 다양한 활용법을 널리 알리고 생산자와 소비자를 잇는 역할을 해달라고 당부했다.
이어 행사장에 마련된 부스를 찾아 최근 생산량 증가와 소비 부진으로 전년과 평년보다 가격이 하락한 가지와 애호박, 토마토 나눔행사와 요리 레시피북 배포 현장을 둘러보고 관계자들을 격려했다.
송 장관은 "이번 행사를 통해 국산 농산물의 우수한 품질과 다양한 가치가 널리 알려지길 바란다"며 "농가의 경영비 부담을 덜기 위해 농협과 함께 농자재 할인지원과 홍수 출하 방지, 출하처 분산 지원 등 농가 경영안정을 위한 지원을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com