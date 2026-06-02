한국디지털인증협회, 염흥열 신임 회장 취임

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ITU-T SG17 의장 역임한 정보보호 표준화 전문가

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국디지털인증협회가 신임 회장으로 염흥열 순천향대학교 정보보호학과 명예교수를 선임했다.

2일 한국디지털인증협회는 염 신임 회장이 지난 1일 공식 취임했다고 밝혔다.

염 회장은 취임식에서 디지털 신원·인증 기술의 국제 표준화 확대와 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 주요 과제로 제시했다. 행사에는 협회 회원사 임원과 관계자들이 참석했다.

그는 "국내 디지털 신원 및 인증 기술이 국제 표준으로 채택될 수 있도록 국제기구와 협력을 확대하겠다"며 "AI 기반 디지털 경제 환경에 대응해 국내 기술의 글로벌 확산을 지원할 계획"이라고 말했다.

염흥열 한국디지털인증협회 회장. [사진=라온시큐어]

염 회장은 국내 정보보호 표준화 분야 전문가로 꼽힌다. 그는 국제전기통신연합 전기통신표준화부문(ITU-T) 정보보호연구반(SG17) 의장을 8년간 맡았으며, 2016년 아시아 최초로 SG17 의장에 선출된 이후 2022년 재선에 성공해 두 차례 임기를 수행했다.

현재는 ITU-T 전기통신표준화자문그룹(TSAG) 부의장으로 활동하고 있다. 그동안 개인정보보호관리체계 표준인 ISO/IEC 27701을 비롯해 50건 이상의 정보보호 관련 국제 표준 채택에 참여한 바 있다.

최근에는 미국 연방수사국(FBI)과 협력해 분산형 신원검증시스템(DIVS) 관련 국제 표준 부속서 제정 작업에도 참여했다. 해당 프로젝트는 온라인 범죄 대응을 위한 디지털 신원 검증 체계 마련을 목적으로 추진됐다.

염 회장은 향후 협회 운영 방향으로 ▲ITU·ISO 등 국제 표준화 기구 내 국내 의견 반영 확대 ▲회원사 기술 경쟁력 및 해외 진출 지원 ▲국내외 유관기관 협력 네트워크 강화 등을 제시했다.

그는 "디지털 인증은 AI 시대 디지털 경제를 뒷받침하는 핵심 인프라"라며 "협회가 산업계와 정부를 연결하는 역할을 수행하면서 회원사들의 글로벌 시장 진출을 지원하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com