李대통령, 예비군 훈련 사고에 "군 통수권자로서 위로…진상 투명 공개"

"관계 당국, 신속 진상 규명"

"훈련 행태·방식 개선 해야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일 최근 논란이 된 예비군 훈련 사고에 "부당한 피해를 입은 분들께 국군 통수권자로서 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 본관에서 열린 24회 국무회의 겸 11차 비상경제점검회의에서 "최근 예비군 훈련과 군부대 장병들의 훈련과 관련해 많은 문제점이 지적되고 있다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 본관에서 34차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.05.21 [사진=청와대]

이 대통령은 "의료 인력이나 응급 장비 등을 제대로 갖추지 않고 훈련이 강행됐다든지, 또 비합리적인 얼차려 같은 구시대적 병영 악습이 나타나는 것 아니냐는 국민들의 우려가 있다"며 "관계 당국은 일련의 사건·사고들에 대해서 철저하고 신속하게 진상을 규명하고 국민들께 사실 그대로 투명하게 공개하라"고 지시했다.

이 대통령은 구체적인 사고를 언급하지 않았지만, 지난 13일 73사단 203여단 쌍룡훈련 중 발생한 예비군 사망 사고를 가리키는 것으로 보인다. 쌍룡훈련은 현역과 예비군이 함께 참가하는 대규모 통합 야외기동훈련으로, 훈련에 참가한 예비군 A씨가 사망하는 사고가 발생했다.

당시 훈련 현장에는 군의관이나 의무병 등 의료 인력은 물론, 자동 심장 충격기(AED) 등 필수 응급 장비가 없었던 것으로 알려졌다.

이 대통령은 아울러 "사고에 따른 책임이 있다면 그 책임도 엄중하게 물어야겠다. 국민의 인권과 안전이 최우선이라는 원칙에 군대도 당연히 예외일 수 없다"며 "더구나 국가 공동체를 위해 소중한 청춘을 헌신하는 젊은 장병들의 권리를 한 치의 빈틈도 없이 책임지고 보장하는 것은 국가의 마땅한 도리"라고 지적했다.

이 대통령은 "병사들의 상태나 현장 상황을 고려하지 않은 훈련 행태나 방식은 개선할 필요가 있겠다"며 "특히 사고가 나면 덮기만 급급하고 불투명하다는 지적이 나오지 않도록 확실하게 조치하라. 나라의 부름을 받은 우리의 젊은 청년들이 안전하게 일상으로 돌아갈 수 있도록 정부가 최선을 다하겠다"고 약속했다.

pcjay@newspim.com