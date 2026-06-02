삼성디스플레이, 컴퓨텍스서 엔비디아와 OLED 게이밍 체험존 운영

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최신 GPU와 OLED 패널 조합으로 고주사율 게임 화질 선보여

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이가 엔비디아와 함께 대만 타이베이에서 개막한 '컴퓨텍스 2026'에서 유기발광다이오드(OLED) 게이밍 화질 체험존을 운영한다고 2일 밝혔다.

체험존에는 엔비디아의 최신 GPU '지포스 RTX 5080'이 탑재된 에이수스 노트북 'ROG Zephyrus G16'과 MSI 모니터 'MPG 322UR QD-OLED X24'가 설치된다. 두 제품 모두 삼성디스플레이의 패널을 사용한다.

관람객이 삼성디스플레이 부스에서 엔비디아 최신 GPU에 최적화된 OLED, QD-OLED 화질을 체험하는 모습. [사진=삼성디스플레이]

체험 게임은 캡콤의 'SF 액션 어드벤처 게임 프래그마타'다. 달 기지를 배경으로 금속 표면의 반사와 우주 공간의 어둠 등 사실적인 그래픽이 특징이다.

RTX 50 시리즈는 빛의 움직임을 정교하게 계산하는 '패스 트레이싱'과 AI 기반 화질 향상 기술 'DLSS 4.5'를 통해 현실감 있는 그래픽을 표현한다.

삼성 OLED와 QD-OLED는 자체 발광 방식으로 100만대 1의 명암비를 구현해 어두운 배경에서도 선명한 화질을 제공한다. LCD보다 빠른 응답속도로 초당 수백 프레임의 화면을 잔상 없이 표현한다. 현장에서는 OLED와 LCD의 화질 차이를 직접 비교할 수 있다.

관람객이 삼성디스플레이 부스에서 엔비디아 최신 GPU에 최적화된 OLED, QD-OLED 화질을 체험하는 모습. [사진=삼성디스플레이]

김영석 삼성디스플레이 IT영업 담당 상무는 "최신 GPU 기반 환경에서는 실시간 광원 반사와 그림자 표현, HDR 효과 등이 더욱 정교해져 디스플레이 성능 차이가 더욱 뚜렷하게 나타난다"며 "삼성 OLED, QD-OLED는 GPU 성능을 가장 충실하게 재현하는 디스플레이로, 앞으로도 빅테크 기업과 협력을 확대해 프리미엄 IT 시장에서 그 가치를 지속적으로 입증해 나갈 것"이라고 말했다.

컴퓨텍스 2026은 이날부터 오는 5일까지 타이베이 난강 전시센터에서 열린다.

kji01@newspim.com