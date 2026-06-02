[6·3 선거 D-1] 정청래, 서울 청계광장서 마지막 유세…장동혁은 천안서 마무리

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정청래, 정선·영월 거쳐 청계광장 집중유세…투표 독려 총력전

장동혁, 구로 출근인사 후 충청 순회…천안서 충남 파이널 유세

이준석, 동탄·삼성전자·숭실대 잇단 유세…동탄서 마지막 총력전

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일 여야 주요 선거대책위원장들은 전국 각지에서 마지막 유세전에 나선다.

더불어민주당은 강원과 수도권을 잇는 집중 유세를 진행하고 국민의힘은 충청권과 경기 남부를 종단하며 투표 참여를 호소한다. 개혁신당은 정치적 기반인 경기 화성 동탄에 화력을 집중한다.

정정래 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌DB]

◆ 정청래, 강원 돌고 서울 집결…투표 독려 총력전

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 이날 오후 12시 강원 정선 조은공인중개사사무소 앞에서 최승준 정선군수 후보 지원유세와 정선아리랑시장 방문 일정을 진행한다.

이어 오후 1시30분 강원 영월 약사세요약국 앞에서 우상호 강원특별자치도지사 후보와 박선규 영월군수 후보 지원유세에 나선다.

오후 4시40분에는 국회 본관 당대표회의실에서 대국민 투표 호소 기자회견을 개최한다.

이어 오후 6시10분 경기 용인 국제캐리어 앞 교차로에서 추미애 경기도지사 후보와 현근택 용인시장 후보 지원유세를 진행한 뒤 오후 8시 서울 청계광장에서 정원오 서울시장 후보 집중유세에 참석하며 공식 선거운동 마지막 날 일정을 마무리한다.

장동혁 국민의힘 대표가 22일 오후 경기 안양시 범계사거리에서 양향자 경기도지사 후보와 김대영 안양시장 후보 지지를 호소하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 장동혁, 충청권 총력전…천안서 충남 파이널 유세

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 오전 7시 서울 구로디지털단지역 6번 출구에서 출근길 인사를 진행한다.

이어 오전 8시 중앙당사에서 대국민 호소문을 발표한 뒤 충청권으로 이동해 오전 10시30분 충남 청양축협 앞에서 유세를 진행한다.

오전 11시에는 청양 재래시장을 돌며 도보 인사와 투표 참여 캠페인을 벌인다.

이후 오후 1시20분 공주시 신관동 최원철 공주시장 후보 선거사무소 앞에서 순회 유세를 진행하고 오후 3시20분 당진 이손치과병원 앞에서 유세와 투표 참여 호소에 나선다.

오후 6시에는 경기 화성 병점 중심상가 사거리에서 유세를 진행한 뒤 오후 8시30분 천안 신세계백화점 앞 아라리오광장에서 충남 파이널 유세를 개최할 예정이다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 개혁신당 이준석 대표가 동해시민을 위해 일 할 사람으로 김홍수 후보의 지지를 호소하고 있다. 2026.05.16 onemoregive@newspim.com

◆ 이준석, 동탄 사수…본투표 전 마지막 집중 유세

이준석 개혁신당 총괄선대위원장은 이날 오전 7시 경기 화성 동탄IC 일대에서 출근길 인사로 일정을 시작한다.

이어 오전 11시30분 삼성전자 H2 앞에서 유세를 진행하고 오후 2시에는 서울 숭실대학교 캠퍼스에서 대학생 및 청년층을 대상으로 유세에 나선다.

이 위원장은 오후 7시 동탄 롯데백화점 맞은편 광장에서 파이널 집중 유세를 진행하며 공식 선거운동을 마무리할 예정이다.

oneway@newspim.com