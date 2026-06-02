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[6·3 선거 D-1] 정청래, 서울 청계광장서 마지막 유세…장동혁은 천안서 마무리

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  • 정청래 민주당 선대위원장이 2일 강원·수도권 유세에 나섰다
  • 장동혁 국민의힘 선대위원장이 충청권과 경기 남부를 돌았다
  • 이준석 개혁신당 선대위원장이 경기 화성 동탄에 집중했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정청래, 정선·영월 거쳐 청계광장 집중유세…투표 독려 총력전
장동혁, 구로 출근인사 후 충청 순회…천안서 충남 파이널 유세
이준석, 동탄·삼성전자·숭실대 잇단 유세…동탄서 마지막 총력전

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일 여야 주요 선거대책위원장들은 전국 각지에서 마지막 유세전에 나선다.

더불어민주당은 강원과 수도권을 잇는 집중 유세를 진행하고 국민의힘은 충청권과 경기 남부를 종단하며 투표 참여를 호소한다. 개혁신당은 정치적 기반인 경기 화성 동탄에 화력을 집중한다.

정정래 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌DB]

◆ 정청래, 강원 돌고 서울 집결…투표 독려 총력전

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-1

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 이날 오후 12시 강원 정선 조은공인중개사사무소 앞에서 최승준 정선군수 후보 지원유세와 정선아리랑시장 방문 일정을 진행한다.

이어 오후 1시30분 강원 영월 약사세요약국 앞에서 우상호 강원특별자치도지사 후보와 박선규 영월군수 후보 지원유세에 나선다.

오후 4시40분에는 국회 본관 당대표회의실에서 대국민 투표 호소 기자회견을 개최한다.

이어 오후 6시10분 경기 용인 국제캐리어 앞 교차로에서 추미애 경기도지사 후보와 현근택 용인시장 후보 지원유세를 진행한 뒤 오후 8시 서울 청계광장에서 정원오 서울시장 후보 집중유세에 참석하며 공식 선거운동 마지막 날 일정을 마무리한다.

장동혁 국민의힘 대표가 22일 오후 경기 안양시 범계사거리에서 양향자 경기도지사 후보와 김대영 안양시장 후보 지지를 호소하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 장동혁, 충청권 총력전…천안서 충남 파이널 유세

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 오전 7시 서울 구로디지털단지역 6번 출구에서 출근길 인사를 진행한다.

이어 오전 8시 중앙당사에서 대국민 호소문을 발표한 뒤 충청권으로 이동해 오전 10시30분 충남 청양축협 앞에서 유세를 진행한다.

오전 11시에는 청양 재래시장을 돌며 도보 인사와 투표 참여 캠페인을 벌인다.

이후 오후 1시20분 공주시 신관동 최원철 공주시장 후보 선거사무소 앞에서 순회 유세를 진행하고 오후 3시20분 당진 이손치과병원 앞에서 유세와 투표 참여 호소에 나선다.

오후 6시에는 경기 화성 병점 중심상가 사거리에서 유세를 진행한 뒤 오후 8시30분 천안 신세계백화점 앞 아라리오광장에서 충남 파이널 유세를 개최할 예정이다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 개혁신당 이준석 대표가 동해시민을 위해 일 할 사람으로 김홍수 후보의 지지를 호소하고 있다. 2026.05.16 onemoregive@newspim.com

◆ 이준석, 동탄 사수…본투표 전 마지막 집중 유세

이준석 개혁신당 총괄선대위원장은 이날 오전 7시 경기 화성 동탄IC 일대에서 출근길 인사로 일정을 시작한다.

이어 오전 11시30분 삼성전자 H2 앞에서 유세를 진행하고 오후 2시에는 서울 숭실대학교 캠퍼스에서 대학생 및 청년층을 대상으로 유세에 나선다.

이 위원장은 오후 7시 동탄 롯데백화점 맞은편 광장에서 파이널 집중 유세를 진행하며 공식 선거운동을 마무리할 예정이다.

oneway@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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