현대자산운용, 바이오 펀드 브랜드 교체…'K바이오 액티브'로 새 출발

AI 핵심 요약beta
- 현대자산운용이 2일 UNICORN 코스닥바이오 액티브를 바꿨다.
- 펀드명은 UNICORN K바이오 액티브로 변경했다.
- 비교지수 연계성 높여 K바이오 투자콘셉트를 분명히 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대자산운용은 'UNICORN 코스닥바이오 액티브' 상장지수펀드(ETF)의 펀드명을 'UNICORN K바이오 액티브'로 변경한다고 2일 밝혔다.
현대자산운용에 따르면 이번 명칭 변경은 펀드의 비교지수인 'FnGuide K-바이오 밸런스드 지수'와의 연계성을 높이고 상품의 투자 콘셉트를 보다 명확하게 전달하기 위해 이뤄졌다.
UNICORN K바이오 액티브ETF는 주로 코스닥 상장 바이오 기업에 투자하는 액티브 ETF다. 국내 바이오 산업을 ▲신약개발 ▲CMO/CDMO (위탁생산/위탁개발생산) ▲미용의료 ▲전통제약 등 4대 핵심 섹터로 구분하고, 시장 상황에 따라 섹터별 비중을 탄력적으로 조절하며 초과수익을 추구한다.
현대자산운용은 "이번 펀드명 변경은 비교지수와의 연계성을 강화하고 상품 운용의 효율성을 제고하기 위한 조치"라며 "앞으로도 K바이오 산업의 성장성을 효과적으로 담아낼 수 있는 대표 액티브 ETF로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com