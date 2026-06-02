하나자산운용, 미국 대표지수 투자 ETF 시리즈 합산 순자산 1조원 돌파

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"연금투자자들의 장기투자 상품으로 활용"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나자산운용은 지난달 31일 기준 미국 대표지수에 투자하는 자사 상장지수펀드(ETF) 4종의 합산 순자산액이 1조원을 넘어섰다고 2일 밝혔다.

4종의 ETF는 ▲1Q 미국S&P500 ▲1Q 미국나스닥100 ▲1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ▲1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브로, 합산 순자산액 1조431억원을 기록했다.

[사진=하나자산운용]

1Q 미국S&P500은 미국 시장을 대표하는 우량주 500개로 구성된 S&P500 지수를 추종하고, 1Q 미국나스닥100은 미국 나스닥 시장에 상장된 업종 대표주 100개로 구성된 나스닥100 지수를 추종한다.

한국거래소에 따르면 지난 5월 31일 기준 1Q 미국S&P500과 1Q 미국나스닥100의 순자산액은 각각 3089억원, 1813억원으로 집계됐다.

미국 대표지수의 채권 혼합 버전인 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브와 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브의 순자산액은 각각 2860억원, 2669억원이다.

2종의 채권혼합 ETF는 2023년 11월 16일 개정된 최신 퇴직연금감독규정을 반영해 미국 대표지수 비중을 최대 50%까지 편입하는 '2세대 채권혼합ETF'로, 퇴직연금 내 투자위험을 낮춘 상품으로 분류돼 퇴직연금(DC, IRP) 및 개인연금 계좌에서 100% 비중으로 투자할 수 있다.

2세대 채권혼합ETF는 퇴직연금 계좌에서 적극적으로 미국 대표지수 비중을 확대하는 전략에 적합하다고 회사 측은 전했다. 퇴직연금 계좌는 관련 규정상 적립금의 최대 70%까지만 주식 등 위험자산에 투자할 수 있으며, 나머지 30% 이상은 채권, 채권혼합형 ETF, 예적금 등 투자위험을 낮춘 상품에 투자할 수 있다.

이에 따라 퇴직연금 계좌에서 비위험자산 한도 내에 2세대 채권혼합 ETF를 편입하고 위험자산 한도 내에서 미국 대표지수 ETF를 편입할 경우 전체 포트폴리오 기준 미국 대표지수에 대한 투자 비중을 최대 85% 수준까지 높이는 효과를 기대할 수 있다는 설명이다.

김태우 하나자산운용 대표는 "실시간 매매 편의성과 낮은 수준의 보수, 포트폴리오 투명성 등의 장점으로 연금투자자들의 ETF 활용이 확산되고 있다"며 "앞으로도 연금투자자의 포트폴리오 수요에 맞춘 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com