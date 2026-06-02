중동 전쟁 장기화에 5월 물가 3.1% 상승…휘발유 23%·경유 33%↑

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국가데이터처, '5월 소비자물가동향' 발표

공업제품·서비스 5월 물가 상승 주도

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 지난달 소비자물가가 3%대로 올라섰다. 중동전쟁 장기화 영향으로 석유류 물가가 20% 넘게 뛰면서 전체 물가를 끌어올린 것으로 파악됐다.

2일 국가데이터처가 발표한 '5월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.92(2020=100)로 전월 대비 0.5%, 전년 동월 대비 3.1% 상승했다. 소비자 물가가 3%대를 기록한 것은 26개월 만이다.

2026년 5월 소비자물가동향 [제공=국가데이터처]

물가 상승은 공업제품과 서비스가 주도했다. 공업제품은 전월 대비 0.5%, 전년 동월 대비 4.2% 각각 올랐다. 특히 석유류 물가가 전년 동월 대비 24.2% 급등했다.

품목별로는 휘발유가 23.1%, 경유가 33.3%, 등유가 21.7% 올랐다. 석유류 가격 상승 영향으로 교통 부문 물가도 11.6% 뛰었다.

서비스 물가는 전년 동월 대비 2.8% 상승했다. 이 가운데 개인서비스는 3.7% 올랐다. 품목별로는 보험서비스료(13.4%), 해외단체여행비(26.3%), 공동주택관리비(4.1%), 승용차임차료(25.7%) 등이 전체 서비스 물가를 밀어 올렸다.

계절적 요인이나 일시적 충격에 따른 물가 변동분을 제외한 식료품및에너지제외지수는 전년 동월 대비 2.5% 상승했다. 농산물및석유류제외지수도 2.5% 올랐다.

체감물가를 설명하기 위해 구입 빈도가 높고 지출 비중이 큰 품목으로 작성한 생활물가지수는 전년 동월 대비 3.3% 상승했다.

품목별로는 쌀(13.5%), 돼지고기(5.8%), 국산쇠고기(4.2%), 달걀(10.2%), 수입쇠고기(7.6%), 갈치(15.1%), 조기(14.6%) 가격이 올랐다.

반면 무(-27.5%), 배(-17.8%), 양파(-18.5%), 양배추(-43.9%), 배추(-8.9%), 당근(-24.8%), 마늘(-6.9%) 가격은 하락한 것으로 집계됐다.

wideopen@newspim.com