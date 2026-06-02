HLB생명과학R&D, 'AIx바이오 혁신거점' 연구기관 선정

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AI 후보물질 약효평가·비임상 연구 전담

올해 정부 R&D 3건 연속 수주

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB생명과학R&D가 과학기술정보통신부 주관 'AIx바이오 혁신연구거점 조성 시범사업'의 공동연구기관으로 선정됐다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 AI와 바이오 연구를 결합해 신약 개발 전 주기에 활용 가능한 지능형 연구 기반을 구축하는 프로젝트다. AI가 설계한 후보물질의 실험 결과를 다시 AI가 학습해 고도화하는 '랩 인 더 루프(Lab-in-the-loop)' 방식을 도입해 후보물질 발굴 및 검증의 정밀도를 높이는 것이 핵심이다.

컨소시엄에는 HLB생명과학R&D를 비롯해 유니바·아론티어 등 기업과 경북대·강원대 등 학계, 경북대병원·케이메디허브 등 공공·의료기관이 참여한다.

HLB생명과학R&D 로고. [사진=HLB생명과학R&D]

HLB생명과학R&D는 약 13억원 규모의 연구비를 바탕으로 AI 기반 후보물질의 약효 평가 및 동물실험 등 비임상 연구를 전담한다. AI 설계안을 실험 단계에서 검증하는 역할을 맡으며, 유효성 확인과 함께 실증 데이터를 축적할 계획이다.

HLB생명과학R&D는 올해 정부 R&D 과제 수행기관으로 잇따라 선정됐다. 앞서 농림축산식품부 주관 'CBD 원료의약품 플랫폼 및 재배 기술 개발' 과제와 보건복지부 주관 '구조 기반 AI 저분자 신약 후보물질 발굴' 과제에도 선정된 바 있다.

HLB생명과학R&D 관계자는 "비임상 연구 역량과 신약개발 실증 경쟁력을 바탕으로 컨소시엄 참여기관들과 긴밀히 협력해 의미 있는 연구 결과를 도출하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com