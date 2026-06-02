플랜티엠 '모아진', 키즈&틴즈 서비스 개편

AI 핵심 요약beta
- 플랜티엠이 2일 모아진 키즈&틴즈를 개편했다
- 어린이·청소년용 164종 프리미엄 콘텐츠를 담았다
- 프리미엄 회원에 AI 영어 리딩북 기능을 더했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 플랜티넷 자회사 플랜티엠이 운영하는 디지털 매거진 플랫폼 '모아진'이 어린이·청소년 대상 콘텐츠를 강화한 '키즈&틴즈(Kids&Teens)' 서비스를 개편 오픈했다고 2일 밝혔다.
이번 개편에서는 어린이과학동아·어린이수학동아·BBC Science·Cricket·National Geographic 등 국내외 프리미엄 키즈 콘텐츠를 포함해 총 164종의 키즈·틴즈 콘텐츠를 제공한다. 영어 리딩, 교양, 과학 콘텐츠를 함께 이용할 수 있도록 서비스를 구성했다.
프리미엄 구독 회원을 대상으로는 아이 전용 프로필 기능과 AI 기반 영어 리딩북 학습 기능을 추가 제공한다.
모아진은 향후 키즈&틴즈 카테고리 확대와 함께 AI 기반 추천 기능, 관심사 기반 콘텐츠 큐레이션 등 개인화 기능을 강화할 계획이다.
플랜티엠 관계자는 "글로벌 프리미엄 매거진 기반 콘텐츠와 AI 학습 기능을 결합해 아이들의 사고력과 학습 습관 형성에 도움이 되는 콘텐츠 공간으로 기획했다"고 말했다.
dconnect@newspim.com