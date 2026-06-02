비보존제약, 어나프라주 12만 바이알 추가 발주

삼성서울병원·신촌세브란스 등 심의 통과로 레퍼런스 확보

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비보존제약은 비마약성 진통제 '어나프라주'의 처방 및 판매 증가로 추가 물량을 발주했다고 2일 밝혔다.

이번 발주는 기존 국내 공급 물량이 빠르게 소진됨에 따라 진행됐다. 발주 규모는 약 12만 바이알 수준이다. 생산은 중국 후이위제약(Sichuan Huiyu Pharmaceutical)이 담당한다. 후이위제약은 어나프라주의 제조 파트너사로, 주사제 생산 경험과 제조·품질관리기준(GMP) 기반의 생산 시스템을 보유하고 있다.

어나프라주는 비보존제약이 개발한 비마약성 진통제다. 기존 마약성 진통제 대비 중독 및 호흡억제 우려를 낮춘 것이 특징이다. 김덕경·김제연 삼성서울병원 마취통증의학과 교수 연구팀이 진행한 연구자 임상에서 마약성 진통제와 동등한 수준의 진통 효능을 확인한 바 있다.

비보존제약 로고. [사진=비보존제약]

비보존제약은 최근 국내 주요 병원의 약사위원회(DC) 심의를 잇달아 통과하며 공급 물량이 증가하고 있다. 삼성서울병원과 신촌세브란스병원 등 주요 상급종합병원에서 레퍼런스를 확보했으며, 이를 기반으로 종합병원과 300병상 미만 병원까지 DC 심의를 확대하고 있다.

비보존제약 관계자는 "어나프라주 공급이 국내 주요 병원을 중심으로 확대되면서 기존 생산 물량의 소진 속도도 빨라지고 있다"며 "이번 추가 발주는 안정적인 공급 체계 구축과 증가하는 시장 수요에 대응하기 위한 차원"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com