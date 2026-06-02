트럼프, 네타냐후와 통화서 "XX 미쳤냐" 폭발…베이루트 타격 제동

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화에서 레바논 확전을 이유로 욕설을 섞어가며 맹비난했다고 악시오스가 미국 관리 2명과 통화 내용을 전달받은 소식통 1명을 인용해 보도했다.

소식통들에 따르면 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 "당신은 XX 미쳤다. 나 아니었으면 감옥에 갔을 거야. 내가 당신을 살리고 있어. 이제 모두가 당신을 싫어하고 이스라엘을 싫어한다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. [사진=로이터 뉴스핌]

또 다른 소식통은 트럼프 대통령이 "XX 도대체 뭘 하는 거냐"고 소리쳤다고 전했다.

한 미국 관리는 트럼프 대통령이 베이루트 폭격 강행은 이스라엘을 국제적으로 더욱 고립시킬 것이라고 경고했다고 밝혔다.

이번 통화는 트럼프 대통령이 재집권 이후 네타냐후 총리와 가진 최악의 통화 중 하나였다고 한 관리는 전했다.

트럼프 대통령의 분노는 네타냐후의 레바논 확전이 이란과의 협상을 망칠 수 있다는 우려에서 비롯됐다. 실제로 이란은 이날 통화 직전 이스라엘의 레바논 행동을 이유로 미국과의 협상을 포기할 수 있다고 경고한 바 있다.

미·이란이 협상 중인 종전 양해각서(MOU)에는 레바논 전투 종식 조항이 포함돼 있다. 트럼프 대통령은 또 이스라엘이 레바논에서 민간인을 너무 많이 희생시키고 헤즈볼라 지휘관 한 명을 제거하기 위해 건물 전체를 폭파하는 것에도 반대 의사를 표명했다.

이번 통화의 결과 이스라엘은 베이루트 헤즈볼라 거점 타격 계획을 철회했다고 이스라엘 관리가 악시오스에 밝혔다. 한 미국 관리는 트럼프 대통령이 통화에서 네타냐후를 "압도했다"며 "네타냐후가 '알았다, 알았다. 모든 게 잘 처리되도록 해달라'고 말했다"고 전했다.

반면 네타냐후 총리는 통화 후 성명을 내고 헤즈볼라가 이스라엘 공격을 멈추지 않으면 베이루트를 타격할 것이라고 밝히고 그 사이에도 레바논 남부 작전을 계속하겠다며 "우리의 입장은 변함없다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 통화 후 트루스소셜에 이란 협상이 "빠른 속도로 계속되고 있다"고 게시했다.

wonjc6@newspim.com