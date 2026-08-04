라온메타, AI 취업 준비 서비스 강화

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XR 기반 가상 면접 환경으로 실전 대응 역량 지원

외국인·유학생 대상 한국어 면접 지원 기능도 추가

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 메타버스 플랫폼 기업 라온메타는 AI·가상융합(XR) 실습 플랫폼 '메타데미'의 AI 기반 취업 준비 서비스를 확대했다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 업데이트를 통해 메타데미는 AI 면접 코칭과 AI 역량검사, AI 자기소개서 분석 기능을 새롭게 제공한다. 이용자는 면접 연습부터 역량 진단, 자기소개서와 이력서 점검까지 취업 준비 전 과정을 하나의 플랫폼에서 지원받을 수 있다.

AI 면접 코칭은 지원 직무에 맞는 질문을 제시하고 답변에 대한 피드백을 제공한다. XR 기반 가상 면접 환경을 활용해 실제 면접과 유사한 상황에서 답변을 연습할 수 있도록 지원한다.

라온메타가 AI·가상융합 실습 전문 플랫폼 '메타데미'의 AI 기반 취업 준비 서비스를 대폭 강화했다. [사진=라온메타]

AI 역량검사는 응답 결과를 바탕으로 개인의 역량을 분석해 강점과 보완이 필요한 영역을 제시한다. AI 자기소개서 분석 기능은 자기소개서와 이력서의 구성과 표현을 점검하고 개선 방향을 안내한다.

이번 업데이트에서는 외국인과 유학생을 위한 기능도 추가됐다. 한국어 면접 연습과 다국어 전환 기능을 제공해 한국어 면접 경험이 적은 이용자도 질문을 이해하고 답변을 준비할 수 있도록 지원한다.

라온메타는 강화된 AI 취업 준비 서비스를 올해 말까지 무상 제공한다. 이용자의 비용 부담을 줄이고 면접과 역량검사, 자기소개서 작성 등을 반복적으로 연습할 수 있도록 한다는 계획이다.

이와 함께 서비스 개편을 기념한 이벤트도 진행한다. 출석 횟수에 따라 XR 기기 '메타 퀘스트 3S' 추첨 기회를 제공하며, 코딩 콘텐츠의 일정 진도를 달성한 이용자에게는 수강료를 환급한다.

현재 메타데미는 AI 취업 준비를 비롯해 코딩, 용접, 중장비 운전 등 8개 분야에서 40여 개의 XR 실습 콘텐츠를 제공하고 있다. 회사는 앞으로도 관련 콘텐츠를 지속 확대할 계획이다.

윤원석 라온메타 메타데미사업본부장은 "취업 준비는 면접과 역량검사, 서류 작성 등 각 단계에서 충분한 연습과 피드백이 필요한 과정"이라며 "AI를 활용해 취업 준비 전 과정을 지원함으로써 이용자의 비용 부담을 줄이고 실전 대응 역량을 높일 수 있도록 서비스를 지속 고도화하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com