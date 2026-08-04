하나자산운용, '국내 증시 긴급 점검 온라인 세미나' 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나자산운용은 4일 국내 증시 긴급 점검 온라인 세미나를 열어 증시 하락 원인과 ETF 투자 전략을 설명한다
- 세미나는 국내외 주식시장 급락 원인과 하반기 전망, 변동성 국면에서의 ETF 활용 전략을 1·2부로 나눠 다룬다
- 1Q ETF 2세대 채권혼합형과 머니마켓액티브 등 상품 라인업을 소개하며 변동성 장세 대응 투자 인사이트를 제공한다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나자산운용은 4일 '국내 증시 긴급 점검 온라인 세미나'를 개최한다고 밝혔다. 세미나는 이날 오후 6시 하나자산운용 공식 유튜브 채널에서 진행된다.
하나자산운용에 따르면 이번 세미나는 국내 증시 하락의 원인과 대응 방안을 분석하고, 변동성 장세에서의 상장지수펀드(ETF) 투자 전략을 살펴보기 위해 마련됐다.
세미나는 1부와 2부로 나눠 진행된다. 1부는 한지영 키움증권 리서치센터 연구원이 '하반기 주식시장의 주요 변수 점검 및 향후 시장 전망'을 주제로 최근 국내외 주식시장 급락 원인 분석과 함께 하반기 전망 등에서 대해서 설명할 예정이다.
2부는 안상혁 하나자산운용 1Q ETF솔루션본부 차장이 '변동성 국면에서의 ETF 투자 전략'라는 주제로 주식과 채권을 각각 약 50%씩 편입한 1Q ETF의 2세대 채권혼합형과 1Q 머니마켓액티브 등 ETF를 활용한 투자 전략에 대해 소개할 예정이다.
현재 1Q ETF는 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브와 1Q미국나스닥100미국채혼합50액티브, 지난 7월 28일 신규 상장한 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 등 총 7개의 2세대 채권혼합형 라인업을 보유하고 있다. 1Q 머니마켓액티브 ETF는 잔존만기 3개월 이하인 CP 및 전자단기사채로 구성되며, 단기자금이나 연금계좌 내 유휴자금 운용에 활용도가 높다.
김태우 하나자산운용 대표는 "삼성전자와 SK하이닉스가 사상 최대실적에도 불구하고 AI 버블 논란과 지정학적 리스크 등 국내외 다양한 악재로 국내 증시가 급격한 조정을 겪고 있다"며 "이번 세미나를 통해 많은 투자자분들께 투자 인사이트와 함께 변동성 국면에서 2세대 채권혼합형 등을 활용한 ETF 투자 전략을 활용하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com