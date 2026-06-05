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대신·하나·삼성운용 ETF 3종목, 유가증권시장 상장

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  • 한국거래소는 9일 대신·하나·삼성운용 ETF 3종을 상장했다
  • 3종 ETF는 금융·현대차기아 채권혼합·로보틱스 밸류체인에 투자한다
  • 신탁원본액은 총 1520억원 규모이며 모두 환노출 상품이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융고배당·채권혼합·로보틱스 테마

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 대신·하나·삼성자산운용의 상장지수펀드(ETF) 3종목을 오는 9일 유가증권시장에 상장한다고 5일 밝혔다.

상장 예정 종목은 ▲DAISHIN343 금융&지주고배당(대신자산운용) ▲1Q 현대차기아채권혼합50(하나자산운용) ▲KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스(삼성자산운용) 등 3종목이다. 3종목 모두 실물 패시브 방식으로 운용된다.

신탁원본액(예정)은 DAISHIN343 금융&지주고배당 100억원, 1Q 현대차기아채권혼합50 120억원, KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 1300억원이다. 1좌당 가격은 3종목 모두 1만원(예정)으로, 신탁원본액과 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정된다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

총보수는 DAISHIN343 금융&지주고배당 0.24%, 1Q 현대차기아채권혼합50 0.1%, KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 0.5%다.

종목별 주요 특징을 보면, DAISHIN343 금융&지주고배당은 배당수익률이 높은 코스피 상장 금융주 및 지주사 중 PBR이 낮은 20종목에 투자한다. 기초지수는 KRX-Akros 금융&지주고배당 지수(한국거래소 산출)다.

1Q 현대차기아채권혼합50은 현대차와 기아 주식에 각각 25%씩 총 50%를 투자하고, 잔존만기 1개월 이상 6개월 이하의 단기 국고채·통안채에 나머지 50%를 투자하는 채권혼합형 상품이다. 기초지수는 KEDI 현대차&기아채권혼합50지수(한국경제신문 산출)다.

KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스는 현대차그룹의 로보틱스 사업과 관련된 국내외 10개 기업에 투자하는 패시브 ETF다. 국내 유니버스는 유가증권시장·코스닥 상장 보통주 중 시가총액 2000억원 이상, 미국 유니버스는 NYSE 또는 나스닥 상장 보통주 중 시가총액 1조원 이상이 대상이다. 유사도 상위 3개 종목에 각 25%의 고정 비중을 부여하고 나머지 7개 종목에 잔여 비중을 배분한다. 기초지수는 Akros 현대차로보틱스 밸류체인TOP3플러스지수(Akros Technologies 산출)다.

한국거래소는 총보수 이외에 기초지수 사용료·매매비용·회계감사비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있다고 밝혔다. 3종목 모두 환헤지를 별도로 하지 않는 환노출 상품으로 환율 변동위험에 노출될 수 있다. 이번 상장으로 유가증권시장 ETF 상장종목수는 총 1137종목이 된다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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