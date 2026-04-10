하나·미래·한국·삼성액티브운용 ETF 5종목, 유가증권시장 상장

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반도체 집중형 패시브 2종·미국우주테크 2종·글로벌AI메모리반도체 액티브 1종 구성

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 하나·미래에셋·한국투자신탁·삼성액티브자산운용의 상장지수펀드(ETF) 5종목을 오는 14일 유가증권시장에 신규 상장한다고 10일 밝혔다.

이번에 상장되는 종목은 ▲1Q K반도체TOP2+(하나자산운용) ▲1Q K반도체TOP2채권혼합50(하나자산운용) ▲TIGER 미국우주테크(미래에셋자산운용) ▲ACE 미국우주테크액티브(한국투자신탁운용) ▲KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브(삼성액티브자산운용) 등 5종목이다.

신탁원본액(예정)은 1Q K반도체TOP2+와 1Q K반도체TOP2채권혼합50이 각 120억원, TIGER 미국우주테크가 300억원, ACE 미국우주테크액티브가 110억원, KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브가 80억원으로 합산 730억원 규모다. 1좌당 가격은 5종목 모두 1만원(예정)이며, 신탁원본액과 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정된다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

총보수는 ▲1Q K반도체TOP2+ 0.20%(운용보수 0.164%) ▲1Q K반도체TOP2채권혼합50 0.01%(0.002%) ▲TIGER 미국우주테크 0.490%(0.449%) ▲ACE 미국우주테크액티브 0.80%(0.769%) ▲KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0.50%(0.45%)다.

복제방법별로는 1Q K반도체TOP2+·1Q K반도체TOP2채권혼합50·TIGER 미국우주테크가 실물 패시브, ACE 미국우주테크액티브·KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브가 실물 액티브 방식이다.

상품별 투자 대상은 다음과 같다. 1Q K반도체TOP2+는 반도체 관련 매출이 있는 국내 상장기업 10개사 중 시가총액 상위 2종목에 집중 투자하는 패시브 상품이다. 1Q K반도체TOP2채권혼합50은 국내 반도체 대표 2종목과 잔존만기 1~6개월의 국고·통안채에 50대 50 비율로 투자하는 패시브 상품이다. TIGER 미국우주테크는 미국 증시 상장기업 중 우주 산업 관련성이 높은 10개 종목에 투자하는 패시브 상품이며, ACE 미국우주테크액티브는 동일 투자 대상을 액티브 방식으로 운용한다. KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브는 미국·대만·일본·한국 등에 상장된 AI 메모리 반도체 관련 기업(메모리 IDM, 반도체 소부장, 데이터 저장장치)에 투자하는 액티브 상품이다.

한국거래소는 매일의 납부자산구성내역을 거래소 및 자산운용사 ETF 홈페이지를 통해 제공할 예정이다. 이번 5종목 상장으로 KRX ETF 상장 종목 수는 총 1093종목으로 늘어난다.

dconnect@newspim.com