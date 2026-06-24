한국거래소, 부산 어르신 탁구대회 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 24일 부산서 어르신 탁구대회를 지원했다.
- 부산 노인복지관 어르신 1100여명이 대회에 참여했다.
- 정은보 이사장은 건강한 노후를 위한 후원을 약속했다.
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부산 강서체육공원서 1100여명 참여
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 24일 부산 강서체육공원 실내체육관에서 열린 '제4회 KRX와 함께하는 행복나눔 어르신 탁구대회' 개최를 지원했다.
이번 행사에는 부산지역 노인복지관 어르신 1100여명이 참여했다. 대회는 어르신의 건강한 여가활동과 노후생활을 지원하기 위해 마련됐으며, 부산시노인복지관협회와 부산시탁구협회가 공동 개최했다.
본선 진출자는 지난 4월부터 부산지역 34개 노인복지관에서 진행된 예선전을 통해 선발됐다. 예선을 거친 선수 132명이 본선에 올랐고, 본선 경기는 남녀 개인 단식 각각 64강 토너먼트 방식으로 진행됐다.
대회 현장에서는 KRX탁구단 유남규 감독의 원포인트 레슨과 시범경기도 마련됐다. 축하공연과 경품 추첨 등 부대행사도 함께 진행됐다.
정은보 한국거래소 이사장은 "이번 탁구대회를 통해 어르신이 건강한 여가활동을 즐기며 활기찬 에너지를 얻는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 어르신의 건강증진과 행복한 노후생활을 위해 지속적인 후원과 관심을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com