하나은행, 대구서 시니어 세미나 '2026 하나더넥스트 페스타' 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 20일 대구서 시니어 세미나를 열었다.
- 대구·경북 고객 150명에 자산관리·문화행사를 제공했다.
- 대구중앙 라운지 기반으로 지역 서비스 확대하겠다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 지난 20일 대구 그랜드호텔에서 대구·경북 지역 시니어 고객을 위한 라이프케어 세미나 '2026 하나더넥스트 페스타 in 대구'를 개최했다고 21일 밝혔다.
'하나더넥스트 페스타'는 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 '하나더넥스트'의 금융 솔루션과 라이프케어 콘텐츠를 제공하는 전용 프로그램이다.
이번 세미나는 수도권 중심으로 진행되던 프로그램을 지방으로 확대한 첫 사례로, 지난 7월 개소한 '하나더넥스트 대구중앙 라운지'와 연계해 지역 고객 접점을 늘리고 특화 서비스를 본격화하고자 기획됐다.
이날 행사에는 대구·경북 지역 시니어 고객 150명이 참석한 가운데 은퇴 후 자산관리와 생활 지원을 위한 금융 및 문화 프로그램이 운영됐다.
금융 섹션에서는 글로벌 시황 분석, 상속·증여, 연금 활용법 등 시니어 계층의 관심사를 반영한 강연을 진행해 자산관리 솔루션을 제시했다. 이어 북콘서트 형식의 클래식 공연 등 문화·여가 콘텐츠를 소개하고 경품 추첨을 포함한 참여형 이벤트를 함께 진행했다.
하나은행은 '하나더넥스트 대구중앙 라운지'를 대구·경북 지역의 자산관리 및 라이프케어 거점으로 삼아 전문 상담과 특화 프로그램을 지속 제공할 방침이다.
김진우 하나은행 자산관리그룹 부행장은 "수도권 중심의 시니어 특화 서비스를 지역 고객에게 선보이는 자리"라며 "전국 라운지를 기반으로 지역 시니어 고객의 수요에 맞춘 금융 솔루션과 라이프케어 콘텐츠를 확대하겠다"고 말했다.
한편 하나은행은 서울 4개 라운지에 이어 대구·대전·광주·부산 등 주요 지역으로 '하나더넥스트 라운지'를 순차 확대해 연내 총 11개 라운지를 운영할 예정이다.
eoyn2@newspim.com