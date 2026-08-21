특화설계 적용된 'e편한세상 부천 어반스퀘어' 분양...랜드마크 주목

AI 핵심 요약beta
- DL이앤씨가 21일 부천 소사동 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’ 분양을 진행했다.
- 단지는 소사역 앞 재개발 단지로 1649가구 규모이며 897가구를 일반분양했다.
- LTV 70%와 계약금 1000만원 조건을 내세웠고 2029년 10월 입주 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = DL이앤씨는 경기 부천시 원미구 소사동 48-21번지 일원에서 'e편한세상 부천 어반스퀘어'를 분양 중이다.
소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 조성되는 이 단지는 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구 규모다. 이 가운데 전용면적 59~84㎡, 897가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 ▲59㎡A 374가구 ▲59㎡B 107가구 ▲74㎡A 208가구 ▲74㎡B 108가구 ▲84㎡A 73가구 ▲84㎡B 27가구다.
단지는 1호선과 서해선 환승역인 소사역 앞에 위치한다. 소사역을 이용하면 2·5·7·9호선과 공항철도 등으로 환승할 수 있어 부천은 물론 서울 주요 지역으로 이동하기 편리하다.
계약 조건도 마련했다. 단지는 비규제지역으로 LTV 최대 70%가 적용되며, 계약금 1차 1000만원 정액제와 중도금 대출 60% 이자 후불제가 적용된다. 입주 예정 시기는 2029년 10월이다.
◆ 커뮤니티·조경 등 브랜드 특화 설계 적용
'e편한세상 부천 어반스퀘어'에는 e편한세상 브랜드의 특화 설계가 적용된다.
커뮤니티 시설로는 온탕과 냉탕, 건식 사우나를 갖춘 사우나를 비롯해 피트니스, GDR이 적용된 실내 스크린골프연습장, 스크린골프룸, 미니짐 등이 들어선다. 올데이 다이닝, 드포엠카페, 라운지카페(작은도서관), 게스트하우스 등도 마련된다. 단지 내 어린이집, 키즈라운지, 키즈스테이션 등 자녀를 위한 시설도 조성될 예정이다.
조경에는 e편한세상의 조경 브랜드 '드포엠(dePoem)'이 적용된다. 단지 중앙에는 잔디마당과 수공간, 휴게공간을 갖춘 '드포엠 파크(dePoem Park)'가 조성된다. 미세먼지 저감을 위한 숲과 미스트 분사시설을 갖춘 '미스티포레(Misty Foret)'도 들어선다. 미세먼지 저감 식재와 미스트 분사 시설물, 웨더스테이션 등도 적용된다.
세대 내부에는 라이프스타일 맞춤 설계인 'C2 하우스'와 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 '디 셀렉션'이 적용된다. 실내 미세먼지와 이산화탄소 농도에 따라 환기와 공기청정을 작동시키는 '스마트 공기제어 시스템'도 도입된다.
◆ 소사역 교통망과 주변 개발사업 수혜
단지는 소사역을 통해 마곡, 구로, 가산 등 주요 업무지구로 이동할 수 있다. 여의도와 광화문, 강남 등 서울 주요 업무지구도 대중교통을 이용해 이동할 수 있다.
부천시는 소사역에 KTX-이음 정차를 추진하고 있다. 소사역에서 한 정거장 거리에 있는 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선이 2031년 개통될 예정이다.
생활 인프라도 갖춰져 있다. 소사역에서 부천역으로 이어지는 경인로를 따라 이마트 부천점, 부천역지하도상가, 부천자유시장, 부천역로데오거리 등이 있다. 부천성모병원과 부천세종병원 등 의료시설도 이용할 수 있다.
소사역 일대에서는 소사1-1구역, 소사본1-1구역 등 정비사업도 추진되고 있다. 사업이 완료되면 'e편한세상 부천 어반스퀘어'를 포함해 약 7000가구 규모의 주거타운이 형성될 전망이다.
leedh@newspim.com