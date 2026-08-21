상미당홀딩스, 거제 호우 피해지역에 구호물품 지원

AI 핵심 요약beta
- 상미당홀딩스가 21일 거제에 구호품을 보냈다.
- 대한적십자사와 빵 1000개·생수 1000개를 전달했다.
- 이재민과 복구 인력 지원에 쓰일 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 상미당홀딩스 행복한재단이 집중호우로 피해를 입은 경남 거제 지역에 빵과 생수 등 긴급 구호물품을 지원한다.
상미당홀딩스는 21일 대한적십자사와 협력해 빵 1000개와 생수 1000개 등 총 2000개의 구호물품을 거제시 둔덕면사무소에 전달한다. 전달된 물품은 집중호우로 어려움을 겪고 있는 지역 이재민과 피해 복구 인력을 위해 사용될 예정이다.
상미당홀딩스는 국가적 재난·재해 발생 시 대한적십자사와 협력해 긴급 구호물품과 성금 등을 지원해왔다. 지난 11일에는 서울·경기·인천·강원·경북 등 5개 지역에 폭염 대응 생수 총 2만5500개를 지원했으며, 지난해 7월과 8월에는 충청·호남·경남·전라 지역에 빵과 생수 등 구호물품 총 2만8000개를 지원한 바 있다.
상미당홀딩스 행복한재단 관계자는 "갑작스러운 집중호우로 어려움을 겪고 있는 이재민들과 복구 현장의 인력들에게 이번 지원이 조금이나마 도움이 되기를 바란다"며 "피해 지역이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 도움이 필요한 곳에 지속적으로 지원을 이어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com